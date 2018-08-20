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Spor

Antalyaspor'da olağanüstü genel kurul kararı (1)

Tolga YILDIRIM/ANTALYA, (DHA) ANTALYASPOR Kulübü Başkanı Cihan Bulut, "Taraftarın sözünü dinliyorum

20 Ağustos 2018 13:23

Tolga YILDIRIM/ANTALYA, (DHA)

ANTALYASPOR Kulübü Başkanı Cihan Bulut, \"Taraftarın sözünü dinliyorum. Genel kurul kararı aldık\" dedi.
Antalyaspor Başkanı Cihan Bulut, Atilla Konuk Tesisleri\'nde basın toplantısı düzenledi. Toplantıda açıklama yapan Bulut, \"Konya maçında taraftarın isteğini gündeme almamak mümkün değildi. Taraftarın sözünü dinliyorum. Genel kurul kararı aldık. Genel kurulumuzun inşallah bundan sonra gelecek arkadaşlara hayırlı olmasını temenni ediyorum\" dedi.
Ligin ilk haftasında Kayserispor deplasmanından mağlubiyetle dönen Antalyaspor, evinde oynadığı Atiker Konyaspor karşılaşmasından beraberlikle ayrıldı. Konyaspor karşılaşmasında Antalyaspor taraftarı tribünde Başkan Cihan Bulut\'a yönelik \'istifa\' tezahüratı yaptı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
- Cihan Bulut\'un açıklamaları

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