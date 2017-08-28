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Spor

Antalyaspor'da Menez'den sevindirici haber

Tolga YILDIRIM/ANTALYA, (DHA)- ANTALYASPOR'da kamp sürecinde yaşadığı sakatlık sonrası tedavisi tamamlanan Jeremy Menez, Galatasaray maçı öncesi takımla çalışmalara başlayacak

28 Ağustos 2017 16:08

Tolga YILDIRIM/ANTALYA, (DHA)- ANTALYASPOR\'da kamp sürecinde yaşadığı sakatlık sonrası tedavisi tamamlanan Jeremy Menez, Galatasaray maçı öncesi takımla çalışmalara başlayacak.
Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor ilk 3 haftada 1 mağlubiyet 2 beraberlikle 2 puan topladı.
Lige puan kayıplarıyla başlayan kırmızı beyazlılarda 5 futbolcunun sakatlığı nedeniyle kadro kurmakta zaman zaman sıkıntı yaşayan teknik direktör Rıza Çalımbay ve ekibi, Menez\'den gelen iyi haber moral buldu.
Bolu kampında kasık fıtığı teşhisiyle uzun süre takımdan ayrı kalan Fransız futbolcu, fizyoterapist gözetiminde yaptığı antrenman sürecini tamamladı. Menez\'in yarın akşam yapılacak antrenmanda takımla çalışması bekleniyor. Kendisini hazır hisseden Menez, Galatasaray maçı hazırlıklarında takımda yer alacak. Çalımbay\'ın da milli maç arasında yapılacak antrenmanda Menez\'i hazır görmesi halinde Galatasaray karşılaşmasında görev vermeyi planladığı öğrenildi.
Antalyaspor\'da Menez\'in yanı sıra sakatlığı nedeniyle takımdan ayrı kalan Zeki, Sandro, Drole ve Deniz\'in tedavileri sürüyor. Deniz ile Drole yapılacak kontrollerden pozitif sonuç çıkması halinde bu hafta takımla çalışmalara başlayacak. Ligin ilk haftasındaki Beşiktaş maçında sakatlanan Sandro\'nun da bu hafta takımdan ayrı fizyoterapist gözetiminde çalışması bekleniyor. Akhisar Belediyespor karşılaşmasında fibula kemiği kırılan Zeki ise tedavisi devam ettiği için yaklaşık 1 ay takımdan ayrı kalacak.

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