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Spor

Antalyaspor'da hedef ilk deplasman galibiyeti

Tolga YILDIRIM/ANTALYA, (DHA) SPOR Toto Süper Lig'de bu sezon deplasmanda oynadığı 10 maçta 3 beraberlik 7 mağlubiyet alan Antalyaspor, Osmanlıspor maçında ilk dış saha galibiyetini hedefliyor

24 Şubat 2018 15:53

Tolga YILDIRIM/ANTALYA, (DHA)

SPOR Toto Süper Lig\'de bu sezon deplasmanda oynadığı 10 maçta 3 beraberlik 7 mağlubiyet alan Antalyaspor, Osmanlıspor maçında ilk dış saha galibiyetini hedefliyor. Antalyaspor Basın Sözcüsü Cumhur Arıcı, \"Kazanmak için gidiyoruz. Osmanlıspor maçında sahaya beraberlik için çıkmayacağız\" dedi.
Spor Toto Süper Lig\'in 23\'üncü haftasında Antalyaspor yarın deplasmanda Osmanlıspor ile karşılaşacak. Ligde 24 puanla alt sıralarda yer alan Antalyaspor, Ankara deplasmanında 3 puan kazanmayı hedefliyor. Teknik direktör Hamza Hamzaoğlu tarafından kadro dışı bırakılan El Kabir\'in yanı sıra kırmızı beyazlılarda Salih ile Zeki sakatlığı nedeniyle maçta forma giyemeyecek. Bu sezon deplasmanda oynadığı 10 maçta 3 beraberlik 7 mağlubiyet elde eden Antalyaspor, Osmanlıspor maçında ilk dış saha galibiyetini hedefliyor.
FUTBOLCULARIN ALACAKLARI ÖDENDİ
Antalyaspor yönetimi de Ankara deplasmanında oynanacak kritik maç öncesi futbolculara alacaklarını ödeyerek moral verdi. Kırmızı beyazlı kulüp, Kayserispor galibiyetinin ardından bu haftaki Osmanlıspor deplasmanı ile gelecek hafta Demir Grup Sivasspor karşılaşmasında da 3\'er puan kazanıp alt sıralarda hızla uzaklaşmayı hedefliyor.
\'KAZANMAK İÇİN GİDİYORUZ\'
Antalyaspor Basın Sözcüsü Cumhur Arıcı, teknik direktör Hamza Hamzaoğlu yönetimindeki takımda moral ve motivasyonun üst seviyede olduğunu dile getirdi. Geçen haftaki Kayserispor galibiyetinin ardından Osmanlıspor maçının ayrı bir önem kazandığını anlatan Arıcı, \"Kazanmak için gidiyoruz. Osmanlıspor maçında sahaya beraberlik için çıkmayacağız. Takımın morali çok iyi durumda. 24 puanımız var. 3 puan kazandığımızda gelecek hafta evimizde oynayacağımız Sivasspor maçından alacağımız galibiyetle de Antalyaspor alt sıralardan kurtulacaktır\" diye konuştu.
DENİZ KADAH VE DJOUROU KADRODAN ÇIKARILDI
Diğer yandan Antalyaspor\'da sakatlıkları nedeniyle kadroya alınmayan Salih ve Zeki\'nin yanı sıra boğaz enfeksiyonu olan Deniz Kadah ile dizinde ödem oluşan Djourou\'a da kadrodan çıkarıldı.

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