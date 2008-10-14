Antalyaspor'da gerginlik



Antalyaspor'da taraftar sonunda isyan bayrağı çekti. Gaziantepspor maçından sonra artık kötü sonuca tahammüllerinin olmadığını söyleyen 07 Gençlik Grubu üyeleri, Hasan Subaşı Tesisleri'ne gelerek önce idmanı izledi.



İdman sonlarına doğru önce başkan Hasan Akıncıoğlu, ardından teknik direktör Josef Jarabinsky'i istifaya davet eden taraftarlar, kadro dışı bırakılan Uğur Kavuk ile Hakan Özmert lehine de tezahüratlarda bulundu.



"Uğur Kavuk", "Büyük Kaptan", "Hakan Özmert", "Renklere aşığız, sizlere değil", "Jarabinsky istifa", "Yönetim istifa", "Adam gibi oynayın deli etmeyin, tesisleri basarız merak etmeyin" gibi sloganlar atan taraftarlar, daha sonra kendilerine tepki gösteren genel kaptan Erdal Akpınar'la da tartıştı. Akpınar'ın, "Ben de Antalyalıyım, bu yaptığınızı doğru bulmuyorum" demesi üzerine futbolseverler, "Hocam size saygımız tam, ama küme düştükten sonra mı gelelim. Biz soyunma odası mı bastık? Buraya kavga etmeye gelmedik. Tepkimizi medenice ortaya koymaya geldik" dediler. Beşiktaş maçı dahil olmak üzere kulübün aldığı cezaların faturasını yönetimin taraftara kestiğine de dikkat çeken 07 Gençlik Grubu Başkan Vekili Bülent Yat, "Bir çakmak için stat kapatılıyorsa bu iş bitmiştir. Helal olsun Yıldırım Demirören'e" diyerek tepkisini dile getirdi.



Uğur Kavuk ile Hakan Özmert'in neden kadro dışı bırakıldıklarını, Polonyalı oyuncuların neden oynatılmadığını soran taraftarlara genel kaptan Erdal Akpınar, "Şimdi burada mı size anlatayım? Onu mu istiyoruz?" demesine rağmen açıklama yapmaktan kaçındı.



07 Gençlik Grubu üyeleri, asıl protestonun İstanbul Büyükşehir Belediyespor maçında olacağını söyleyerek, "Bu maçtan kötü sonuç alınması halinde bu futbolcular ve teknik heyet Antalya'ya nasıl gelecekler merak ediyoruz" diyerek alınacak kötü sonuçta tepkilerinin daha büyük olacağının sinyallerini verdi.



Bu arada, tesislere gelen çevik kuvvet ekipleri taraftarlara müdahale etmedi.







