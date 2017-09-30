Antalyaspor’a Leonardo çare olmadı

Süper Lig’in 7. haftasında Sivasspor deplasmanına giden Antalyaspor, teknik direktör Leonardo yönetiminde çıktığı ilk maçı 3-1 kaybetti. Ev sahibinin galibiyet golleri hat-trick yapan Hakan Arslan’dan gelirken, Delvin N’Dinga 57. dakikada direkt kırmızı kart gördü. Akdeniz ekibinin tek golünü Samir Nasri’nin asistinde Johan Djourou kaydetti.

Rıza Çalımbay’ın istifasının ardından anlaşmaya vardığı yeni teknik direktörü Leonardo ile ilk maçına çıkan Antalyaspor, karşılaşmadan 3-1 mağlup ayrıldı. Geçen hafta antrenör David Badia’nın yönetiminde evinde Osmanlıspor’u 3-0 mağlup ederek ilk 3 puanını alan kırmızı-beyazlılar, Leonardo ile çıktığı ilk maçta istediği sonucu alamadı.

Bu sonuçla 7. haftada 6 puanda kalan Antalyaspor, ligde maç eksiği olan Karabük ve Gençlerbirliği’nin önünde 15. sırada yer aldı.