Antalyaspor Yüzme Takımı'ndan gururlandıran başarı

Tolga YILDIRIM/ANTALYA, (DHA) - ANTALYASPOR Yüzme Takımı, 4x100 metre bayrak yarışında en yakın rakibine 25 metre fark atarak Türkiye şampiyonu oldu. Yarışta, Emre Sarp Zeytinoğlu 11 yaş grubunda 50 metre, 100 metre ve 400 metre serbestte altın madalyanın sahibi oldu.

Türkiye Yüzme Federasyonu Tozkoparan Yüzme Havuzu\'nda 10-13 Mayıs\'ta düzenlenen 11-12 Yaş Ulusal Gelişim Projesi 1. Etap Türkiye Final Yarışması\'na 849 yüzücü katıldı. Yarışa Antalyaspor Kulübü Derneği bünyesinde faaliyet gösteren Antalyaspor Yüzme Takımı, Emre Sarp Zeytinoğlu, Atakan Ercan, Ege Özgür, Emir Batur Albayrak, Çağan Akkülah, Ege Mert Öztürk, Ahmet Ege Güldağ, Sabri Kuzey Yıldız, Ecenur Ceylan, Sevin Eylül Süpürgeci, İpek Derin Eğin, Sertan Özer ve Göktuğ Can Suna\'yla katıldı. Antalyaspor\'un başarısıyla damga vurduğu yarışta kırmızı beyazlı yüzücüler her seride zirvede yer aldı.

BAYRAK TAKIMI 25 METRE FARK ATTI

Antalyaspor yüzücüleri 11 yaş grubunda elde ettiği başarılarla kulübün altyapı gücünü gösterdi. 50 metre serbest, 100 metre serbest ve 400 metre de Emre Sarp Zeytinoğlu Türkiye birinciliğini elde edip, altın madalyayı kazandı. Emre Sarp Zeytinoğlu, Atakan Ercan, Ege Özgür, Emir Batur Albayrak\'tan oluşan bayrak takımı yüzücüleri de 4x100 metre yarışında en yakın rakibine 25 metre fark atarak Türkiye şampiyonluğu elde etti. Bayrak yarışında ikinci Enka, üçüncü Bursa Belediyespor, dördüncü ise Galatasaray oldu.

\'ŞİMDİYE KADAR ELDE EDİLMİŞ EN BÜYÜK BAŞARI\'

Antalyaspor Yüzme Şube Sorumlusu Alp Özel, kırmızı beyazlı kulübün yüzme branşında altyapıda 220 sporcusu bulunduğunu anlattı. Yüzme branşında son 3 yıldır atağa kalktıklarını dile getiren Özel, \"Antalya\'da kulüpler bazında yüzme branşında şimdiye kadar elde edilmiş en büyük başarıyı Antalyaspor kazandı. Bu başarıdan dolayı gururluyuz. Bayrak takımında güçlü rakiplerimize karşı kazandığımız altın madalya bizim için ayrı bir öneme sahip. Altyapıdaki başarılı sporcularımızla gelecek yıllarda yüzme branşında Türkiye\'de söz sahibi olacak kulüpler arasında yer almayı hedefliyoruz, Türkiye\'de yüzme branşında altyapıya en fazla destek veren kulüpler arasında yer alıyoruz\" diye konuştu.

\"ALT YAPISI EN BÜYÜK KULÜPLERDEN BİRİYİZ\"

Yüzme branşında altyapısı en büyük kulüplerden biri olduklarına dikkati çeken Alp Özel, \"Yüzücülerimiz Muratpaşa Belediyesi ve Doğa Koleji Yüzme Havuzu\'nda modern tesislerde çok sıkı antrenman programıyla çalışıyor. Antrenörlerimiz Haluk Okur ve Turgay Demircioğlu nezdinde sporcularımızı kutluyorum\" dedi.

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