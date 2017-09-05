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Spor

Antalyaspor, Vainqueur ile 3 yılık sözleşme imzaladı

William Vainqueur: "Galatasaray ile iletişime geçtim" Galatasaray maçına mental ve fizik olarak hazır olmaya çalışacağım Antalyaspor, 500 bin Euro bonservis bedeliyle Roma'dan transfer ettiği defansif orta saha oyuncusu 28 yaşındaki William Vainqueur il

05 Eylül 2017 15:15

William Vainqueur: \"Galatasaray ile iletişime geçtim\"

Galatasaray maçına mental ve fizik olarak hazır olmaya çalışacağım

Antalyaspor, 500 bin Euro bonservis bedeliyle Roma\'dan transfer ettiği defansif orta saha oyuncusu 28 yaşındaki William Vainqueur ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.
Galatasaray maçında forma giymek istediğini belirten Vainqueur, \"Hazırlık dönemi öncesi Galatasaray ile iletişime geçtiğim doğru. En iyisini tercih etmek için zamana bıraktım. Kariyerli futbolcuların bulunması ve vizyonundan dolayı Antalyaspor\'u tercih ettim\" dedi.
Süper Lig\'de Eto\'o, Nasri, Menez, Djuorou, Maicon gibi yıldız isimlerden oluşan kadrosuyla dikkati çeken Antalyaspor, Fransız futbolcu Vainqueur\'i kadrosuna kattı. Kırmızı beyazlılar Atilla Konuk Tesisleri\'nde düzenlediği törende Vainqueur ile 3 yıllık sözleşme imzaladı. Törende Vainqueur, Antalyaspor\'a imza attığı için çok mutlu olduğunu dile getirdi. Antalya\'ya iki gün önce gelmesine rağmen kenti çok sevdiğini belirten Vainqueur, sahaya çıkmak için sabırsızlandığını anlattı.
\"GALATASARAY İLE İLEŞİME GEÇTİM\"
Türkiye\'deki başka takımlardan kendisine gelen transfer teklifleri hakkında soruya da cevap veren Vainqueur, şunları söyledi:
\"Hazırlık dönemi öncesi Galatasaray ile iletişime geçtiğim doğru. En iyisini tercih etmek için zamana bıraktım. Başkan Ali Şafak Öztürk ile görüştükten sonra kariyerli futbolcuların bulunması ve vizyonundan dolayı Antalyaspor\'u tercih ettim. Kendimi fiziki olarak hazır hissediyorum. Son dönemde Roma ile ABD\'de geçirdiğim hazırlık kampı var. Son 1 haftadır da takımdan ayrı kondisyonerle çalıştık. Galatasaray maçına 1 haftadan az kaldı. Elimden geleni yapıp Galatasaray maçına mental ve fizik olarak hazır olmaya çalışacağım.\"
Sahada elinden geleni sonuna kadar yapmaya çalışacağını belirten Vainqueur, 19 numaralı forma giyeceğini söyledi.
Antalyaspor Asbaşkanı Şefik Öz de Vainqueur\'in kendisine gelen tekliflere rağmen Antalyaspor\'u tercih ettiğini anlattı. Futbolcunun kariyerine Antalyaspor\'da devam edeceğini aktaran Öz, Vainqueur\'in sakatlık yaşamadan takımla başarılar kazanmasını diledi. Törene, yönetim kurulu üyesi Haldun Kilit ve Mustafa Söylemez de katıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
-Yönetici Şefik Öz\'ün açıklamaları
-William Vainqueur\'in açıklamaları
-William Vainqueur\'in imza atması
-Vainqueur\'in forma giymesi
-Toplu fotoğraf çekimi

Tolga YILDIRIM/ANTALYA,(DHA)

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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