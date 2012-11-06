Antalyaspor uzatmada güldü

Medical Park Antalyaspor, Trabzonspor'u son bölümde bulduğu gollerle 2-1 yenerek üst üste beşinci galibiyetini aldı ve zirve ortaklığını sürdürdü.

Kırmızı-Beyazlılar uzun süre yenik götürdükleri maçta Trabzonspor’u son bölümde buldukları gollerle 2-1 yenerek ütst üste beşinci maçlarını kazandılar. Deplasmanda 245 gündür kazanamayan Trabzonspor ise bu şanssızlığını kırmaya çok yaklaşmışken sahadan puansız ayrılmak zorunda kaldı.

Maça iki takım taraftarları da beklenen ilgiyi göstermedi. Kırmızı-Beyazlıların kale arkasını tamamen dolduran taraftar grupları, Fenerbahçe karşısında 2 gol atan Diarra ve performansıyla taraftarların beğenisini kazanan Aissati’ye büyük ilgi gösterdi. Kendilerine ayrılan bölümde büyük boşluklar gözlenen Trabzonsporlu taraftarlar ise “Bu güneş parayla batmaz” pankartı astı.

Konuk ekip maçtaki ilk ciddi pozisyonda golü buldu... 9. dakikada vücut hareketiyle Antalyasporlu defans oyuncusundan sıyrılan Janko’nun sert vuruşunu kaleci Hakan Arıkan çeldi. Dönen topa önünde bulan Adrian’ın sert vuruşunda meşin yuvarlak kalecinin solundan ağlarla buluştu: 0-1

Gol sonrası Antalyaspor rakibi üzerinde baskı kurmaya başladı. Devrenin büyük bölümünde Kırmızı-Beyazlılar topa daha fazla hakim olan taraftı. 22. dakika Uğur’un pasında ceza sahası içinde uygun pozisyonda topla buluşan Aissati, topu kale önündeki Diarra’ya bırakmak istedi. Janko, topa son anda dokunarak meşin yuvarlağı kornere çeldi. Beş dakika sonra sol kanattan gelişen ev sahibi takımın atağında Aissati’nin ortasında Isaac, meşin yuvarlağı arka direkte bulunan İbrahim Dağaşan’a bıraktı. İbrahim’in sert vuruşunda top, Trabzonsporlu defans oyuncusu Bamba’ya çarparak kornere gitti.

Trabzonspor ise kontrataklarla etkili olmaya çalıştı. Bordo-Mavililer 39. dakikada gole çok yaklaştı. Yasin’in pasında ceza sahasına girerek kaleci ile karşı karşıya kalan Adrian’ın yerden sert vuruşunda top kaleci Hakan Arıkan’da kaldı. Karşılaşmanın ilk yarısı Trabzonspor’un 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.

Antalyaspor ikini yarıda da baskılı oynamaya çalıştıysa da Trabzonspor çok iyi alan daraltarak rakibine fazla fırsat tanımadı. Pozisyon açısından kısır geçen ikinci yarıda ev sahibi ekibin beklediği gol bitime 4 dakika kala geldi. Oyuna ikinci yarıda giren Ömer, sağ çaprazdan sert bir vuruşla skoru dengeledi. Son bölümde baskısını artıran Antalyaspor’da, 90+2’de Murat’ın ceza sahası dışından şutunda top Bamba’nın da ayağına çarparak ağlarla buluştu ve skoru belirledi.