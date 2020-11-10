Antalyaspor'un yeni hocası Ersul Yanal

Tamer Tuna ile yollarını ayırdıktan sonra teknik direktör arayışlarını sürdüren Antalyaspor, son olarak Fenerbahçe'yi çalıştıran Ersun Yanal ile 1,5 yıllığına el sıkıştı.



Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor, Tamer Tuna ile yollarını ayırdıktan sonra Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Ersun Yanal ile anlaşmaya vardı.

Ersun Yanal, Antalyaspor'dan gelen 1,5 yıllık teklifi kabul etti. Ersun Yanal'ın kısa süre içerisinde Antalya'da olacağı ve anlaşmanın resmen duyurulacağı belirtildi.

Tecrübeli teknik adamın ekibinde Fenerbahçe'de birlikte görev aldığı önemli isimler de yer alacak.

Antalyaspor, daha önce Abdullah Avcı ile görüşüp anlaşma sağlayamamıştı.