Antalyaspor'u deviren Başakşehir, Belözoğlu yönetiminde 2'de 2 yaptı!

Emre Belözoğlu yönetimindeki Başakşehir, Süper Lig'in 10. haftasında Antalyaspor'u deplasmanda 2-1 yendi. Berkay Özcan'ın yıldızlaştığı mücadelede, Emre Belözoğlu ve Nuri Şahin teknik direktörlük kariyerlerinde ilk kez karşılaştı.

Süper Lig'in 10. haftası çiçeği burnunda iki teknik direktörün karşılaşmasına sahne oldu. Emre Belözoğlu'nun çalıştırdığı Medipol Başakşehir, Nuri Şahin'in çalıştırdığı Fraport TAV Antalyaspor'a konuk oldu.

İlk yarının 32. dakikasında Visca'nın ara pasında topa hareketlenen Berkay Özcan, kaleciyi çalımladıktan sonra meşin yuvarlağı ağlara gönderdi ve takımını 1-0 öne geçirdi.

İlk yarı konuk ekibin üstünlüğü ile sona ererken, ikinci yarıda Berkay Özcan yeniden sahneye çıktı. Bu kez Ndayishimiye'nin pasına hareketlenen 23 yaşındaki orta saha, Ruud Boffin'i geçti ve topu boş ağlara gönderdi: 0-2.

Duraklamada Antalyaspor Ghacha ile gol buldu.

Mücadeleden 2-0 galip ayrılan Başakşehir, Emre Belözoğlu yönetiminde üst üste 2. maçını da kazandı ve puanını 12 yaptı.

Nuri Şahinli Antalyaspor ise ligde 5. yenilgisini yaşadı ve 9 puanda kaldı.

Teknik direktörlük kariyerinde Nuri Şahin ve Emre Belözoğlu ilk kez karşılaştı. Edin Visca, bu sezon 10. Süper Lig maçında 7. asistini yaptı ve takipçisi Saba Lobjanidze ile 2 sistlik farkı korudu.