Antalyaspor Teknik Direktörü Leonardo: İlk defa küme düşme potasında yer alan bir takımdayım

Antalyaspor Teknik Direktörü Leonardo Araujo, "Bugüne kadar hiçbir takımda küme düşme potasında yer almadım. İlk defa başıma geliyor. Bu da haliyle takımda baskıyı artırıyor." dedi.

Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde düzenlediği basın toplantısında konuşan Brezilyalı çalıştırıcı takımın başında çıktığı iki maçtan iki mağlubiyetle ayrıldıklarını hatırlatarak, bu maçlarda futbolcularında çok pozitif şeyler gördüğünü belirtti.

beIN SPORTS'ta yer alan habere göre pozitif şeyler üzerinde çalışmaya devam ettiklerini anlatan Leonardo, "Umuyorum ki ligde daha başarılı sonuçlar elde edeceğiz. Ama şunu belirtmek gerekir ki sezonun başında değil ilerleyen haftalarda takımın başına geldim. Bu da bir adaptasyon sorunu getiriyor. Eğer ki sezon başında başlamış olsaydım futbolcularla aramızdaki iletişim, adaptasyon sorununu çok hızlı bir şekilde atlatmış olurdum ve takımıma hakim olurdum. Birlikte çalışmaya devam ediyoruz." diye konuştu.

"Antalyaspor'un yeri bu değil"

Brezilyalı teknik adam, son iki maçta altı gol yediklerini, bunların bireysel hatalardan ve duran toplardan olduğunu gözlemlediklerini dile getirdi.

Defansif hatalarının olduğunu ve bunları düzeltmek için uğraştıklarını aktaran Leonardo, bireysel hataları en aza indirip takımın iyi bir şekilde yol alması için gayret ettiklerini belirtti.

"Bugüne kadar hiçbir takımımda küme düşme potasında yer almadım. İlk defa başıma geliyor. Bu da haliyle takımda baskıyı artırıyor." diye konuşan Leonardo, şöyle devam etti:

"Takımda çok önemli yıldız oyunculara sahip olduğumu görüyorum. Antalyaspor gerçekten çok kaliteli ve tecrübeli oyunculardan oluşuyor. Antalyaspor, bu oyuncularla ligde düşme potasında olmayı hak etmiyor. Antalyaspor'un yeri bu değil. Üzerimizdeki baskıyı kaldıracak oyuncularımız var. Antalyaspor taraftarlarının takımdan beklentilerinden dolayı bir baskı unsuru var. Küme düşme potasından bir an önce yukarıya çıkmak için gayret göstereceğiz."

Leonardo, bu haftaki rakipleri Kasımpaşa'nın sezona iyi başladığını ancak sonrasında onlar için de işlerin kötüye gittiğini söyledi. Kasımpaşa'nın kendi takımına benzer tecrübeli oyuncuları olduğuna değinen Leonardo, iyi organize olan bir takıma karşı oynayacaklarını vurguladı.

Sandro özür diledi

Göztepe maçında kırmızı kart görerek takımı 10 kişi bırakan Sandro ile görüştüğünü belirten Leonardo, Brezilyalı oyuncunun çok üzgün olduğunu ve özür dilediğini ifade etti. Leonardo, Sandro'nun sakatlıktan yeni çıkan bir oyuncu olduğunu, bir daha böyle bir durumun yaşanmayacağı yönünde kendisine söz verdiğini dile getirdi.

"Gelecekte, Antalyaspor camiası ve taraftarın istediği, arzuladığı seviyeye ulaşacağımıza eminim. Bunu, en etkili ve en süratli bir şekilde bunu yapacaktır." ifadesini kullanan Leonardo, futbolcuların sahaya kaybetmek için çıkmadığını, varını yoğunu verip, yüzde 100 kazanmak istediğini söyledi.

Leonardo, "Saygı ve gururla alakalı bir durum. Bizim takımımızda böyle bir eksiklik yok. Birçok takımla çalıştım, bulundum ama buradaki arkadaşlık, oyuncular arası iletişim hiçbir takımda bu kadar iyi değildi. Burası cennet diyebilirim." şeklinde görüş bildirdi.

Antalyaspor 3 eksikle çalıştı

Süper Lig'in 9. haftasında sahasında Kasımpaşa ile karşılaşacak olan Antalyaspor, Atilla Vehbi Konuk Tesislerinde Teknik Direktör Leonardo Araujo yönetiminde yaptığı antrenmanla hazırlıklarını sürdürdü. İlk 15 dakikası basına açık olan antrenman öncesi Araujo, takımına saha içinde 10 dakikalık bir konuşma yaptı.

Koşunun ardından pas çalışması yapan Akdeniz ekibi, açma germe ve yarı alanda pas çalışması ile antrenmanı sürdürdü. Pas çalışmasından sonra Nasri ile Sandro takımdan ayrı koşu yaptı.

Sakatlıkları devam eden Yekta Kurtuluş, Zeki Yıldırım ve Vainqueur salonda çalıştı.