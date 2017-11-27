Antalyaspor Teknik Direktörü Leonardo: "Eksik olan tek şey goldü"

Antalyaspor Teknik Direktörü Leonardo Araujo, Fenerbahçe\'ye karşı ortaya koydukları oyundan memnun olduklarını söyledi.

Fenerbahçe deplasmanda Antalyaspor\'u 1-0 mağlup etti. Karşılaşmayı değerlendiren Antalyaspor Teknik Direktörü Leonardo Araujo, konuşmasına takımını tebrik ederek başladı. Ortaya konulan oyunu öven Leonardo Araujo, maç öncesi beklentilerinin gerçekleştiğini söyledi. Fenerbahçe gibi bir takıma karşı oynadıklarına da vurgu yapan Araujo, “Defansta organize ve ileride üretken olmayı denedik. Açıkçası ilk yarıya baktığımızda pozisyon dahi vermedik. Golü yediğimiz dakikaya kadar bazı gol pozisyonları da yakaladık. Eğer bunları değerlendirebilseydik, soyunma odasına biz önde gidebilirdik. Yediğimiz bir gol var ve ikinci yarıya da iyi başladık. İyi organize olduk ve oyunu kontrol altına almaya çalıştık. Gol de atabilirdik, goller de bulabilirdik. Eksik olan tek şey goldü. Futbol adına her şeyi yaptık ama olmadı. Ben takımımı tebrik etmek istiyorum. Hak etmediğimiz bir mağlubiyet. Ortaya koyulan iyi bir mücadele var\" dedi.

\"HAKEMLERLE İLGİLİ KONUŞMAYAN BİRİYİM\"

Yapılan küçük hataların maçın kaderini değiştirebildiğini ifade eden Leonardo De Araujo, konuşmasını şöyle tamamladı:

“Açıkçası kişisel olarak hakemlerle ilgili konuşmayan birisiyim. Başkanımız daha iyi görmüş olabilir, ben saha içerisinde net görmemiş olabilirim. Bazı küçük detaylar, maçın kaderini etkileyebiliyor. Bu şekilde maçlar oynamak kolay değil. Gerçekten kolay değil. İçinde bulunduğumuz konumdan çıkabilmek için bizim için fırsattı. Kaybettiğimiz maçlara baktığınız zaman iyi oynadığımız maçlar oldu. Bazı maçlar var. Göztepe, Bursaspor ve Sivasspor maçlarında kırmızı kartlardan dolayı eksik kaldık. Bu maçlarda bazı eksikliklerden dolayı mağlup olduk. Bugün Fenerbahçe\'ye karşı oynadığımız maçta da bazı eksiklikler vardı. Ortaya koyulan bir futbol var ve futbol anlamında kendimizi geliştiriyoruz. Bugün şayet kazansaydık kimse için sürpriz olmazdı. Çünkü biz gerçekten saha içerisinde kendimizi geliştiriyoruz. İhtiyacımız olan tek şey galibiyet. Nasıl olur, iyi olur kötü olur bilemem ama bir şekilde galip gelmemiz gerekiyor. Sezon arasına kadar puanlar toplamamız gerekiyor. Bu çalışmalarımızın karşılığını almamız için somut bir şeyler alabilmek için puan ya da puanlara ihtiyaçlarımız var. Bu mantaliteyle sahaya çıkacağız.\"

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Leonardo Araujo\'nun açıklamaları

Haber Kodu: 171126157

Haber: Süleyman EKİN - Kamera: Mehmet KILIÇASLAN / ANTALYA, (DHA)