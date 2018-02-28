Antalyaspor Teknik Direktörü Hamzaoğlu: "Sivasspor maçı, kazanmak zorunda olduğumuz bir maç"

Antalyaspor Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu, sahalarında oynayacakları Demir Grup Sivasspor maçını kazanmak zorunda olduklarını belirterek, \"Sahada coşkulu oynayan, sonunda da sahadan gülerek ayrılan bir Antalyaspor olacağız\" dedi.

Spor Toto Süper Lig\'in 24\'üncü haftasında Antalyaspor, pazar günü saat 19.00\'da sahasında Demir Grup Sivasspor ile karşılaşacak. Kırmızı-beyazlılar Atilla Konuk Tesisleri\'nde yaptığı antrenmanla maçın hazırlıklarına devam etti. Teknik direktör Hamza Hamzaoğlu antrenmanda futbolcularına kondisyon ve taktik çalıştırdı. Antrenmana sakatlığı nedeniyle Salih, Zeki ile kadro dışı bırakılan El Kabir katılmadı. Djourou ise takımdan ayrı fizyoterapist gözetiminde çalıştı.

\"KAZANMAK ZORUNDA OLDUĞUMUZ BİR MAÇ\"

Antrenmanda gazetecilerin sorularını yanıtlayan teknik direktör Hamza Hamzaoğlu, Sivasspor maçının Osmanlıspor deplasmanında elde edilen bir puanın ardından büyük önem kazandığını dile getirdi. Sivasspor maçının ardından deplasmanda iki maç oynayacaklarını hatırlatan Hamzaoğlu, \"Demir Grup Sivasspor maçı, kazanmak zorunda olduğumuz bir maç. İnşallah iyi bir mücadeleyle, sahada coşkulu oynayan, sonunda da sahadan gülerek ayrılan bir Antalyaspor olacağız\" dedi.

Takımından memnun olduğunu belirten Hamzaoğlu, şunları söyledi:

\"Şu anda gidişatımız oldukça iyi ama daha çok yapacağımız şeyin olduğunun da farkındayız. Birçok konuda aşama kaydettik. En önemlisi de takım olduk. Takım olma yolunda çok büyük mesafe aldık. Bunda tabii ki oyuncularımızın iyi niyetleri ve özverili çalışmalarının çok büyük etkisi var. Bu takım ruhunu sahaya yansıtıp bugüne kadar olduğu gibi bulunduğumuz yerden de bir an önce yukarılara çıkmaya çalışacağız. Sivasspor maçı da bu anlamda çok önemli. Taraftarımızla birlikte herkes kenetlenecek. Zor günlerde herkes daha fazla birbirine sarılacak. Aşağıdan yukarıya çıkmaya çalışacağız.\"

\"SALİH VE ZEKİ SAKAT\"

Salih ve Zeki\'nin sakat olduğunu anlatan Hamzaoğlu, Djourou\'nun Sivasspor maçına yetişmeme durumu olduğunu söyledi. Kadro dışı kalan El Kabir\'in durumuyla ilgili herhangi bir gelişme olmadığını vurgulayan Hamzaoğlu, futbolcu hakkında olumlu bir şey düşünmediklerini belirtti. Sahada oynayan futbolcuların vereceği mücadelenin kendisi için önemli olduğunu vurgulayan Hamzaoğlu, \"Her oyuncumuz bizim için önemli ama yerlerini de tamamlayacak bir sürü arkadaşımız var. Herkes o şansını değerlendirecek, kullanacak. Sahaya 11 kişi çıkıp, hep birlikte takım olarak o mücadeleyi ortaya koyacağız\" diye konuştu.

Gazetecilerin, Antalyaspor\'un puan cetvelinde alt sıralarda yer aldığının hatırlatması üzerine Hamzaoğlu, \"Ligde kalma puan barajıyla ilgili bir düşüncemiz, hesabımız olmadı. Tamamen kendi maçlarımıza, futbolumuza odaklanıp oynayacağımız maçlardan çıkarabileceğimiz kadar puan çıkartmaya çalışacağız. Ligin sonunda da hep beraber bakacağız yerimize\" dedi.

ARICI\'DAN NASRİ AÇIKLAMASI

Diğer yandan Antalyaspor Basın Sözcüsü Cumhur Arıcı, sözleşmesini feshettikleri Fransız futbolcu Samir Nasri\'nin yasaklı madde kullandığı gerekçesiyle 6 ay futboldan men cezası verilmesini değerlendirdi. Samir Nasri\'nin ayrılması nedeniyle kulübün ekonomik kayıp yaşadığı iddialarının gündeme getirildiğini hatırlatan Arıcı, \"Samir Nasri\'den biz Antalyaspor olarak zarar etmedik. Nasri\'nin davasının sonucunu bekleseydik o güne kadarki parayı da ödeyecektik. Biz Nasri\'nin geçmişe dönük alacaklarını ödeyerek karşılıklı anlaştık, Nasri ile sözleşmemizi feshettik. Üstelikte Nasri\'nin CAS\'a yaptığı itirazı kabul edilirse sözleşmesi devam edecekti. Transferiyle Nasri\'nin Antalyaspor\'a faydası olmadı, ödediğimiz paralara yazık oldu. Ama sözleşmemizi feshederken zararımız olmadı\" dedi.

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GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Antalyasporlu futbolcuların toplanmasından detay

- Antalyaspor Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu\'ndan açıklamalar

- Hamza Hamzaoğlu\'ndan detay

- Antalyasporlu kalecilerin antrenmanından detay

Haber: Tolga YILDIRIM - Kamera: Alparslan ÇINAR / ANTALYA, (DHA)