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Spor

Antalyaspor teknik direktörü görevini bıraktı

Antrenman öncesinde futbolcularla vedalaştı

07 Aralık 2017 15:47

Kırmızı beyazlıların cumartesi günü oynayacağı Gençlerbirliği maçı hazırlıklarını yaptığı antrenman öncesi futbolcularla vedalaşan Leonardo, kulüpten ayrıldı. Brezilyalı teknik direktör futbolculara, başkan Ali Şafak Öztürk genel kurulda yeniden aday olmayacağı için görevi bırakma kararı aldığını belirtti. Kırmızı beyazlı yöneticilerle Leonardo'nun karşılıklı anlaşarak sözleşmesinin feshedildiği öğrenildi.

NTV'nin haberine göre, Teknik direktör Leonardo Araujo, Rıza Çalımbay'ın Antalyaspor'dan ayrılmasının ardından ligin 7'nci haftasında göreve başladı. Leonardo, kırmızı beyazlı takımın başında yer aldığı 8 maçta 5 mağlubiyet, 2 beraberlik, 1 galibiyet elde etti. 

Antalyaspor'dan açıklama

Antalyaspor'un resmi internet sayfasından yapılan açıklamada, "Teknik Direktör Leonardo Araujo ile yollarımız karşılıklı anlaşarak ayrılmıştır. Kendisine, bugüne kadar kulübümüze verdiği katkılarlardan dolayı teşekkür eder, bundan sonraki spor yaşantısında başarılar dileriz" denildi. 

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