Antalyaspor Teknik Direktörü Çalımbay: Bugün 3 puan alabilirdik

Antalyaspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, takımının evinde Galatasaray'la 1-1 berabere kaldığı maçın ardından "Bugün 3 puan alabilirdik" diye konuştu.

Deneyimli çalıştırıcı takımının oynadığı oyundan memnun olduğunu belirtirken, sakat ve hazır olmayan oyuncularının sahada olması halinde maçın kaderinin çevirebileceklerini belirtti.

Rıza Çalımbay, maç sonrası yayıncı kurulşa şunları kaydetti:

"Oynanan oyun, özellikle ikinci yarıya baktığımız zaman 2 puan kaybettik. 2. yarıda bütün üstünlük bizdeydi, çok iyi oynadık. Karşımızda çok iyi ve tecrübeli bir takım var. Buna rağmen golümüzü de bulduk ancak 1-2 tane daha bulabilirdik.

Takımımın oyunundan eksiklere rağmen memnunum. Bugün eksiklerimiz sahada olsaydı veya alternatif oyuncularımız daha fazla olsaydı bu maçı çevirebilirdik.

"Bugün galibiyeti çok istiyorduk"

Arkadaşlarımızın hazır olmamasından ve sakatlık yaşamalarından dolayı henüz ideal kadromuzla sahaya çıkamadık. Oynayamayan isimler de olsaydı maçın kaderi değişebilirdi.

Bugün galibiyeti çok istiyorduk. Maçın sonuna kadar kendimiz oynamaya ve Galatasaray'ı oynatmamaya çalıştık, bunu da başardık. Bugün galip gelebilirdilk."