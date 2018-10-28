Antalyaspor taraftarından 'Hain Burak Yılmaz' tezahüratı

Spor Toto Süper Lig 10. hafta mücadelesinde Antalyaspor ile Trabzonspor'un 1-1'lik skorla berabere kaldığı maçta ev sahibi ekibin taraftarlarından Trabzonspor forması giyen Burak Yılmaz’a büyük tepki vardı. Antalyaspor altyapısında yetişen ve 4 sezon kırmızı-beyazlı formayı giyen Burak Yılmaz'ın hakeme itirazlarına tepki gösteren taraftarlar ''Hain Burak Yılmaz'' şeklinde tezahürat yaptı.

Antalyaspor'lu Salih Dursun ile girdiği mücadele sonrasında ceza sahası içinde yerde kalan Burak Yılmaz penaltı bekledi.

‘VAR’ sistemi tarafından pozisyonun incelenmesinin ardından hakem Yaşar Kemal Uğurlu maçın devam etmesine karar verirken Burak Yılmaz sert itirazlarda bulundu.

Burak Yılmaz'dan cevap

Maçtan sonra açıklamalarda bulunan Burak Yılmaz, aleyhinde yapılan tezahüratlarla ilgili, “Antalyaspor taraftarı ‘Hain Burak’ diye bağırıyor. Ne hainliği yapmışım ben? Hep para kazandırmışım. Çin’e gittim, yine para kazandırdım. Hain istiyorlarsa kafalarını kaldırmaları yeterli” ifadelerini kullandı.