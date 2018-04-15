Antalyaspor taraftarından Eto'o'ya 'dolarlı' protesto

Tolga YILDIRIM/ANTALYA, (DHA)



ANTALYASPOR taraftarı, kırmızı beyazlı takımdan Atiker Konyaspor\'a transfer olan Kamerunlu Samuel Eto\'o\'ya, fotoğrafının basılı olduğu sahte 100 dolarlar fırlattı.

Sahasında bugün Atiker Konyaspor\'u konuk eden Antalyaspor\'un taraftarı, kırmızı beyazlı takımın eski oyuncusu Samuel Eto\'o\'yu maç öncesinde ilginç biçimde protesto etti. Taraftar, maç öncesinde saha kenarında ısınan Eto\'o\'ya, üzerinde Kamerunlu futbolcunun fotoğrafı bulunan sahte 100 dolar attı. Eto\'o sahte dolarları çimlerin üzerinden toplayarak saha görevlilerine teslim etti. Eto\'o\'yu takım arkadaşları moral vermeye çalışırken, taraftar her topla buluşmasında Kamerunlu futbolcuyu yuhaladı.

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