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Spor

Antalyaspor taraftarı başarı istedi

Tolga YILDIRIM/ANTALYA, (DHA) SÜPER Lig'de istediği sonuçları alamayan Antalyaspor'un antrenmanını izleyen yaklaşık 200 taraftar, gelecek haftalarda takımın başarılı sonuçlar almasını istedi

04 Ekim 2017 13:56

Tolga YILDIRIM/ANTALYA, (DHA)

SÜPER Lig\'de istediği sonuçları alamayan Antalyaspor\'un antrenmanını izleyen yaklaşık 200 taraftar, gelecek haftalarda takımın başarılı sonuçlar almasını istedi.

Milli maçlar nedeniyle Sivasspor maçı sonrası 2 gün izin yapan Antalyaspor, 14 Ekim\'de oynayacağı Göztepe maçı hazırlıklarına başladı. Teknik direktör Leonardo Araujo yönetimindeki antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Kırmızı beyazlılar antrenmanda taktiksel çalışma yaptı. Kaleciler de kaleci antrenörü Erdin Erol gözetiminde ayak tenisi oynadı. Zeki ise fizyoterapist gözetiminde koştu.

Ligde istediği sonuçları alamayan Antalyaspor\'da yaklaşık 200 taraftar antrenmanı izledi. Futbolcular ve teknik direktör Leonardo\'ya tezahüratlar yapan taraftarlar, gelecek haftalar için takımın başarılı sonuçlar almasını istedi. Teknik direktör Leonardo Araujo da taraftarın ilgisine üçlü çekerek karşılık verdi.

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