Antalyaspor taktik çalıştı

İsmail ÖRS - Mehmet KILIÇASLAN / ANTALYA (DHA) - Antalyaspor, pazar günü deplasmanda oynayacağı Medipol Başakşehir maçı hazırlıklarına taktik çalışmayla devam etti.

Antalyaspor, Spor Toto Süper Lig\'in 5\'inci haftasında 16 Eylül Pazar günü saat 17.00\'de deplasmanda Medipol Başakşehir ile oynayacağı maçın hazırlıklarına Atilla Vehbi Konuk Tesisleri\'nde yaptığı antrenmanla devam etti. İlk 20 dakikası taraftara açık gerçekleştirilen antrenmanda teknik direktör Bülent Korkmaz taraftarlarla hatıra fotoğrafı çektirdi. Antrenman öncesi futbolcularıyla kısa süreli toplantı yapan Korkmaz, Medipol Başakşehir karşılaşmasında takım savunmasını iyi yapıp, topa sahip olmak için mücadele etmelerini istedi. Koşu ve ısınma hareketleriyle başlayan antrenman, kondisyon çalışmalarıyla devam etti. Antrenmanın ikinci bölümünde ise Başakşehir maçının taktik çalışması yapıldı.

Antalyaspor\'un Medipol Başakşehir karşılaşmasına Boffin, Nazım Sangare, Bahadır Öztürk, Diego Angelo, Aly Cissokho, Yekta Kurtuluş, Danilo, Hakan Özmert, Doğukan Sinik, Mevlüt Erdinç, Jean- Armel Drole ilk 11\'i ile çıkması bekleniyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Takımın antrenmanından görüntü

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