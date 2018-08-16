Antalyaspor taktik çalıştı

Tolga YILDIRIM/ANTALYA,(DHA)

Antalyaspor, cumartesi günü sahasında oynayacağı Atiker Konyaspor maçı hazırlıklarına yaptığı taktik çalışmayla devam etti.

Antalyaspor, Lefter Küçükandonyadis Sezonu\'nun ikinci haftasında Atiker Konyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına Atilla Vehbi Konuk Tesisleri\'nde yaptığı antrenmanla devam etti. Teknik direktör Bülent Korkmaz, antrenman öncesi futbolcularıyla kısa süreli toplantı yaptı. Korkmaz, futbolcularından Atiker Konyaspor karşılaşmasında takım savunmasını iyi yapıp, topa sahip olmak için mücadele etmelerini istedi. Koşu ve ısınma hareketleriyle başlayan antrenman, kondisyon çalışmalarıyla devam etti. Antrenmanın ikinci bölümünde ise Atiker Konyaspor maçının taktik çalışması yapıldı.

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Haber: Tolga YILDIRIM- Kamera: İsmail ÖRS/ANTALYA-DHA)

