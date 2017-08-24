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Spor

Antalyaspor şut ve gol çalıştı

Tolga YILDIRIM/ANTALYA, (DHA)- ANTALYASPOR, deplasmanda oynayacağı Evkur Yeni Malatyaspor maçı hazırlıklarına teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde yaptığı antrenmanla devam etti

24 Ağustos 2017 15:17

Tolga YILDIRIM/ANTALYA, (DHA)- ANTALYASPOR, deplasmanda oynayacağı Evkur Yeni Malatyaspor maçı hazırlıklarına teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde yaptığı antrenmanla devam etti. Çalımbay, taktik maçında Nasri\'ye yedek takımda görev verdi.
Süper Lig\'in 3\'üncü haftasında Antalyaspor, cumartesi günü deplasmanda oynayacağı Evkur Yeni Malatyaspor maçı hazırlıklarını Atilla Konuk Tesisleri\'nde yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Teknik direktör Rıza Çalımbay yönetimindeki antrenman koşu ve ısınmayla başladı. Top kapma ve pas çalışmasının ardından Çalımbay futbolcularına sınırlı alanda taktik oyun oynattı. Daha sonra çift kale maç yapan kırmızı beyazlılarda futbolcuların hırslı olduğu gözlendi.
Maçta, Rıza Çalımbay yeni transfer Nasri\'ye yedek oyuncuların çoğunlukta bulunduğu yeşil yelekli takımda görev verdi. Antrenman iki gruba ayrılan kırmızı beyazlılarda savunma ve hücum oyuncularının ayrı ayrı çalışmasıyla sona erdi. Çalımbay, hücum oyuncularına şut ve gol çalıştırdı. Antrenmana sakatlığı nedeniyle Sandro ile Zeki katılmadı. Menez, Deniz ve Drole de takımdan ayrı fizyoterapist gözetiminde çalıştı.
Antrenmanı ziyaret eden Antalya Ticaret Borsası Başkanı Ali Çandır, futbolculara baklava ikram etti, başarılar diledi.

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