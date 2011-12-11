-Antalyaspor sevinen taraf ANTALYA (A.A) - 11.12.2011 - Spor Toto Süper Lig'de Medical Park Antalyaspor, Ankaragücü'nü 1-0 mağlup etti. 52. dakikada Ankaragücü atağında, Serdar'ın ceza sahasına gönderdiği topla buluşan Ergin, kaleci ile karşı karşıya kaldı. Ancak Ergin'in şutunda top sağ köşeden auta çıktı. 66. dakikada Tita'nın pasıyla ceza sahası içinde topla buluşan Necati, etkisiz şut çekince kaleci Özden rahatlıkla topu kontrol etti. 70. dakikada Uğur'un pasıyla sağ kanatta topla buluşan Ali Zitouni, topu ceza sahası içine ortaladı, kale önünde Necati'nin kafa vuruşunda top kaleci Özden ayaklarına çarparak uzaklaştı. 80. dakikada Tita'nın pasıyla sağ kanatta topla buluşan Ali Tandoğan, topu ceza sahası içindeki Ali Zitouni'ye aktardı. Zitouni de düzgün bir vuruşla topu ağlarla buluşturdu: 1-0 Karşılaşma Medical Park Antalyaspor'un 1-0'lık üstünlüğü ile tamamlandı. Stat: Mardan Hakemler: Aytekin Durmaz xxx, Selçuk Kaya xxx, Serdar Diyadin xxx Medical Park Antalyaspor: Sammy xx, Ali Turan xx, Musa Nizam xxx, Minev xxx, Ali Tandoğan xxx, İbrahim xx, Kerem xx (Dk. 46 Ali Zitouni xxx), Uğur xx, Mehmet Eren x (Dk. 12 Emrah xx), Tita xxx (Dk. 85 Sedat x), Necati xx Ankaragücü: Özden xx, İshak xx, Kağan x (Dk. 76 Muhammed x), Aydın xx, Mehmet xx, Hürriyet xx, Theo x (Dk. 82 Atilla x), Serdar xx, Gökhan x (Dk. 67 Güven xx), Murat x, Ergin xx Gol: Dk. 80 Ali Zitouni Sarı Kartlar: Dk. 75 Özden, Dk. 88 Ergin (Ankaragücü)