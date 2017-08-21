Antalyaspor, Samir Nasri ile anlaşmaya vardı

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor, dünyaca ünlü Fransız yıldız Samir Nasri ile 2 yıllık anlaştığını resmen açıkladı.

Kadrosunda Eto'o, Jeremy Menez, Maicon gibi yıldız futbolcuları bulunduran Antalyaspor bir ünlü futbolcu ile daha anlaştı.

Antalyaspor, Cezayir asıllı Fransız yıldız Samir Nasri ile 2 yıllığına anlaştı.

Kırmızı beyazlı ekibin internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

Kulübümüz, İngiltere'nin Premier Lig ekiplerinden Manchester City takımında forma giyen orta saha oyuncusu Samir Nasri ve kulübüyle yapılan görüşmeler sonucu anlaşmaya vararak 2 yıllık sözleşme imzalamıştır.

Manchester City teşekkür etti

Premier Lig ekibi Manchester City de twitter hesabından yaptığı açıklamada Fransız futbolcuya Antalyaspor'da başarılar diledi. İşte Manchester City'nin açıklaması: "Fantastik anılar için teşekkürler, Antalyaspor'da başarılar"