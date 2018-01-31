Antalyaspor, Samir Nasri defterini kapattı

Antalyaspor Basın Sözcüsü Cumhur Arıcı, yıldız oyuncu Samir Nasri'nin sözleşmesinin feshedildiğini bildirdi.

Antalyaspor'dan yapılan Nasri açıklaması;

"Kamuoyuna Duyurulur 2017-2018 sezonunda transfer ettiğimiz Samir Nasri ile yollarımız karşılıklı anlaşarak ayrılmıştır. Kendisine, bugüne kadar kulübümüze verdiği katkılardan dolayı teşekkür eder, bundan sonraki spor yaşantısında başarılar dileriz.

Antalyaspor A.Ş. "

Transfer yasağı kalktı

Basın sözcüsü Arıcı, eski futbolcuları Giray Kaçar'a borçları nedeniyle gelen transfer yasağının, futbolcuya ödemenin yapılmasıyla kalktığını söyledi.

Arıcı, ayrıca Nasri ile Giray Kaçar'ın yanı sıra takımdaki oyunculara da ödemeler yaptıklarını belirterek, "Toplam 7 milyon avro ödeme yaptık. Alacağı olan futbolcu kalmadı." diye konuştu.

Transferin son gününde 1-2 futbolcuyla görüşmelerin sürdüğünü anlatan Arıcı, olumlu olması halinde sözleşme imzalanacağını ifade etti.

Arıcı, mevcut oyuncuları William Vainqueur ile de sözleşme yenilediklerini dile getirdi.

