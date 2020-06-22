Antalyaspor, Rizespor'u rahat geçti

Antalyaspor, Süper Lig'in 28. haftasında ağırladığı Çaykur Rizespor'u 3-1 mağlup ederken, kulüp tarihinin en uzun yenilmezlik serisini egale etti.

Süper Lig'in 28. haftasında Çaykur Rizespor'u konuk eden Antalyaspor sahadan 3-1'lik galibiyetle ayrıldı.

Ev sahibine üç puanı getiren golleri 3. dakikada Sinan Gümüş, 73. dakikada Adis Jahovic ve 76. dakikada Ersan Gülüm atarken, Çaykur Rizespor'un tek golünü ise 90+8. dakikada penaltıdan Milan Skoda kaydetti.