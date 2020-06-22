Antalyaspor, Rizespor'u rahat geçti

Antalyaspor, Süper Lig'in 28. haftasında ağırladığı Çaykur Rizespor'u 3-1 mağlup ederken, kulüp tarihinin en uzun yenilmezlik serisini egale etti.
Süper Lig'in 28. haftasında Çaykur Rizespor'u konuk eden Antalyaspor sahadan 3-1'lik galibiyetle ayrıldı.
Ev sahibine üç puanı getiren golleri 3. dakikada Sinan Gümüş, 73. dakikada Adis Jahovic ve 76. dakikada Ersan Gülüm atarken, Çaykur Rizespor'un tek golünü ise 90+8. dakikada penaltıdan Milan Skoda kaydetti.
Antalyaspor karşılaşmanın 69. dakikasında ise Adis Jahovic ile penaltıdan yararlanamadı.
Bu sonuçla birlikte Antalyaspor yenilmezlik serisini 10 maça çıkarırken, kulüp rekorunu egale etti.
Kırmızı beyazlılar ligde puanını 36'ya çıkarıp 9. sıraya yerleşti. Çaykur Rizespor ise 28 puanla 15. sırada kaldı.