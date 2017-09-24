Antalyaspor-Osmanlıspor maçının muhtemel 11'i

Süper Lig\'in 6\'ncı haftasında Pazartesi günü oynanılacak olan Antalyaspor - Osmanlispor maçında her iki takımın muhtemel 11\'i şu şekilde:

ANTALYASPOR:Boffin, Diego Angelo, Sakıb Aytaç, Djourou, Celustka, Nasri, Charles, El Kabir, Maicon, Yekta, Eto\'o

SAKAT: Zeki, Sandro, Salih

CEZALI: Yok

OSMANLISPOR: Hakan Arıkan, Vrsajevic, Numan, Maxsö, Anıl, Lawal, Musa, Serdar, Josue, Umar, Soulemane

SAKAT:Yok

CEZALI: Yok

BİLET FİYATLARI

VIP: 100 TL

Batı Tribün: 40 TL

Doğu Tribün: 20 TL

Güney Kale Arkası 10 TL

Kuzey Kale Arkası 10 TL

Misafir Tribün: 13 TL