Antalyaspor nefes aldı

Turkcell Süper Lig'de 19. hafta mücadelsinde Antalyaspor sahasında Denizlispor'u 2-1 yenenerek moral buldu



Turkcell Süper Lig'de Antalya'da oynanan 19. hafta maçında Antalyaspor, Denizlispor'u 2-1 mağlup etti.



Antalya'da oynanan maç, yoğun rüzgar ve yağış altında başladı. Hava şartları nedeniyle az sayıda taraftarın izlediği maçta goller arka arkaya geldi. Maçın skoru ilk 22 dakikada belirlenirken, ev sahibi ekip Fatih Ceylan'ın 2 golüyle 3 puana ulaştı. Konuk ekibin tek sayısı ise Roberts'tan geldi.



Ligde kalma savaşı veren ve bir an önce alt sıralardan kurtulmak istewyen iki mücadelesinden kritik bir galibiyet çıkaran Antalyaspor, bu son uçla puanını 19'a çıkardı.



Bu sezon dış sahada oynadığı 10. maçında 9. yenilgisini alan Denizlispor ise haftayı 15 puanla 15. sırada kapadı.





ANTALYASPOR: 2 - DENİZLİSPOR: 1



Stat: Antalya Atatürk



Hakemler: Aytekin Durmaz, İsmail Köse, Süleyman Özay



Antalyaspor: Ömer, Uğur Kavuk, Yalçın, Şenol, Vahap, Ertuğrul, Sedat, Fatih Ceylan, Ali Zitouni, Tita, Sergey Djiehoua



Denizlispor: Cenk, Gomez, Roberts, Güray, Musa Sinan, Berberovic, Şener, Fatih Yiğen, Çağlar, Angelov, Braga



Goller: Dk. 1 ve 13 Fatih Ceylan (Antalyaspor), Dk. 22 Roberts (Denizlispor)



Sarı kart: Dk. 45 Berberovic (Denizlispor)



MAÇTAN DAKİKALAR



Turkcell Süper Lig'de yapılan maçta Antalyaspor, Denizlispor karşısında ilk yarıyı 2-1 önde tamamladı.



Antalya'da oynanan maç, yoğun rüzgar ve yağış altında başladı. Hava şartları nedeniyle az sayıda taraftar maçı izledi. Bir grup Antalyaspor taraftarı, karşılaşmanın başında İsrail aleyhine slogan attı.



Antalya Devlet Konservatuvarı Orkestrası'nın maç öncesi vereceği konser de olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi. Denizlispor'un yeni teknik direktörü Mesut Bakkal. takımının başında ilk kez maça çıktı.



Antalyaspor maça golle başladı. Karşılaşmanın 1. dakikasında gelişen atakta, sol tarafta topla buluşan Fatih Ceylan, sol ayağıyla topa çok sert vurdu, top kalecinin üstünden ağlarla buluştu: 1-0



13. dakikada Ali Zitouni topla sağ kanattan son çizgiye indi, oradan yaptığı ortada Sedat topu kaleye gönderdi. Kaleci Cenk'in çeldiği top, ceza sahası içinde Fatih Ceylan'ın önünde kaldı. Bu futbolcunun sert şutunda, top kalecinin müdahalesine rağmen ağlarla buluştu: 2-0



22. dakikada Denizlispor'un golü geldi. Bu dakikada Güray'ın kullandığı köşe atışında, Roberts ceza sahası içinde topu kafayla filelere gönderdi: 2-1



39. dakikada Denizlispor'dan Roberts, ceza yayı önünde kazandığı topu düzelterek kaleye gönderdi, ancak meşin yuvarlak sağ kale direği yanından auta gitti.



İlk yarı Antalyaspor'un 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.



İKİNCİ YARI



49. dakikada Ali Zitouni'nin pasında topla buluşan Sergey, meşin yuvarlağı yerden kaleye gönderdi, ancak top yandan az farkla auta çıktı.



53. dakikada Ali Zitouni'nin orta sahadan gönderdiği topla buluşan Sergey, ceza sahası sağ çaprazından çok sert vurdu, kaleci Cenk topu elleriyle kornere çeldi.



63. dakikada Sedat'ın pasıyla kaleciyle karşı karşıya kalan Sergey, topu kötü bir vuruşla kaleci Cenk'e kaptırdı.



67. dakikada orta sahadan gönderilen topla buluşan Tita, sağ kanattan ceza sahasına girerken topu müsait durumdaki Sergey'e aktarmak istedi. Ancak top kaleci Cenk'te kaldı.



88. dakikada sağ kanattan Antalyaspor ceza sahasına giren Şener, kaleciyle karşı karşıya kaldı. Bu futbolcunun vuruşu kaleci Ömer'i geçti, ancak top üst direğe çarparak oyun alanına geri döndü.



Maçta başka gol olmayınca Antalyaspor Denizlispor'u 2-1 yendi.