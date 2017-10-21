Antalyaspor Leonardo ile ilk kez güldü

Yeni teknik direktörü Leonardo yönetiminde çıktığı 2 maçta puan alamayan Antalyaspor, Süper Lig'in 9'uncu haftasında Kasımpaşa'yı evinde 2-1 mağlup etti.

Akdeniz ekibine 3 puanı getiren golleri 43'te Samuel Eto'o ve 74'te Maicon'un asistinde Deniz Kadah kaydetti. Kasımpaşa'nın tek golü 23'te Jhon Murillo'dan geldi.

Brezilyalı çalıştırıcı Leonardo'nun hafta içinde "Daha önce hiç küme düşme hattında olan bir takımı çalıştırmadım. Böyle bir baskıyla çalışmak kolay olmuyor" yakarışına sebep olan Antalyaspor, Kasımpaşa galibiyetiyle 9 puana yükselerek 12. sıraya yerleşti.