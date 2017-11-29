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Antalyaspor kupaya odaklandı

Tolga YILDIRIM/ANTALYA, (DHA) ANTALYASPOR, Ziraat Türkiye Kupası 5

29 Kasım 2017 17:53

Tolga YILDIRIM/ANTALYA, (DHA)

ANTALYASPOR, Ziraat Türkiye Kupası 5. tur ilk maçında yarın Orhangazi Belediyespor\'la karşılaşacak. Yalova Atatürk Stadı\'nda oynanacak mücüdele saat 13.30\'da başlayacak.
Süleyman Abay\'ın yöneteceği karşılaşmada Kamil Çetin ve Hüseyin Aylak yardımcı hakem olarak görev yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemliğini ise Sinan Dereci üstlenecek.
Maçın rövanşı da Antalya Stadyumu\'nda 12-13-14 Aralık günleri arasında oynanacak. Ziraat Türkiye Kupası\'na 4. turdan dahil olan Antalyaspor, ilk turda Etimesgut Belediyespor\'u Danilo\'nun golüyle 1-0 mağlup etmişti.
Kırmızı beyazlılar, Atilla Konuk Tesisleri\'nde yaptığı antrenmanla Orhangazi Belediyespor maçı hazırlıklarını tamamladı. Antalyaspor kafilesi 20 kişilik kadrosuyla Yolava\'ya hareket etti. Teknik direktör Leonardo Araujo, Orhangazi Belediyespor maçının kamp kadrosuna U21 takımından Mustafa İnan ile Oğuzhan Kolak\'ı da dahil etti. Kırmızı beyazlı kafilede Eto\'o, Nasri, Menez, El Kabir, Danilo, Sandro, Djourou, Salih ve Zeki yer almadı.

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