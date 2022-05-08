Antalyaspor, Konyaspor maçına rekor için çıkacak

Süper Lig'in 36. haftasının kapanış maçında yarın saat 20.00'de sahasında Konyaspor'u konuk edecek olan Fraport TAV Antalyaspor, mücadelenin hazırlıklarını futbol sorumlusu Nuri Şahin gözetiminde bugün yapacağı antrenmanla tamamlayacak.

Futbol sorumlusu Nuri Şahin, antrenmanlarda mücadelenin önemine dikkat çekerken, futbolcuları sık sık neler yapmaları gerektiği konusunda uyardı. Antalyaspor, Konyaspor maçında puan ya da puanlar alması halinde yenilmezlik serisini 14 maça çıkartarak 55 yıllık kulüp tarihinde Süper Lig maçlarında en uzun yenilmezlik serisini yakalamış olacak.

Süper Lig'de 22. randevu

Konyaspor ile Fraport TAV Antalyaspor toplamda 47 kez karşı karşıya geldi. Antalyaspor bu maçlarda 12 galibiyet, 16 beraberlik ve 19 yenilgi aldı.

İki takım Süper Lig'de 21 kez karşılaşırken, kırmızı beyazlılar bu maçlarda 3 galibiyet, 11 beraberlik ve 7 yenilgi elde etti. 47 maç sonunda Antalyaspor, Konyaspor'a 35 gol atma başarısı gösterirken, yeşil-beyazlı takım ise 42 golle karşılık verdi.

Antalyaspor evinde üstün

İki takım arasındaki mücadelelerin 22'si TFF 2. Lig, ikisi Türkiye Kupası, ikisi hazırlık maçı ve 21'i Süper Lig karşılaşması olarak tarihteki yerini aldı.

İki takım Antalya'da toplamda 20 kez karşılaştı. Fraport TAV Antalyaspor sahasında oynadığı maçlarda rakibine karşı 9 galibiyet, 6 beraberlik ve 5 yenilgi aldı. Sezonun ilk devresinde Konya'da oynanan Süper Lig maçını yeşil-beyazlı takım 1-0 kazandı.

Akdeniz ekibinde 2 eksik

Fraport TAV Antalyaspor'da zorlu Konyaspor maçında Admir Mehmedi, Harun Alpsoy sakatlıkları nedeniyle forma giyemeyecek. Kırmızı-beyazlı ekipte sakatlığı atlatan kaptan Hakan Özmert ve Ufuk Akyol'un, futbol sorumlusu Nuri Şahin'in görev vermesi halinde forma giymesi bekleniyor.

Akdeniz temsilcisinde Fredy, Naldo, Hakan Özmert ve Fernando, kart görmeleri halinde bir sonraki hafta deplasmanda oynanacak Kasımpaşa maçında cezalı duruma düşecek.

Antalyaspor ile Konyaspor arasında pazartesi günü saat 20.00'de oynanacak mücadelede Mete Kalkavan düdük çalacak. Kalkavan'ın yardımcılıklarını ise Serkan Olguncan ve Erdinç Sezertam yapacak.