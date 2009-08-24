Antalyaspor kendine geldi: 2-0



Turkcell Süper Lig'de ilk iki haftayı puansız kapatan iki takımın mücadelesinde Antalyaspor, Kasımpaşa'yı 2-0 yenerek ilk kez 3 puan sevinci yaşadı.



Turkcell Süper Lig'de 3. hafta karşılaşmasında Antalyaspor ile Kasımpaşa, Antalya Atatürk Stadı'nda karşı karşıya geldi.



İlk iki hafta puan almayı başaramayan Antalyaspor ile Kasımpaşa arasındaki mücadelede ilk yarı golsüz eşitlikle tamamlandı.



Ev sahibi Antalyaspor 60. dakikada Jedinak'ın attığı golle öne geçerken, 84. dakikada Veysel Cihan'ın attığı gol maçın skorunu belirledi ve Antalyaspor sahadan 2-0 galip ayrıldı.