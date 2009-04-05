Antalyaspor kazanmayı bildi

Turkcell Süper Lig’in 26. hafta maçında Antalyaspor, kendi saha ve seyircisi önünde 52 dakika 10 kişi oynadığı maçta Gençlerbirliği’ni 4-2 mağlup etmeyi başardı.



Turkcell Süper Lig'de 26. hafta mücadelesinde ligin alt sıralarından kurtulma mücadelesi veren iki takımın mücadelesinde Antalyaspor, 38. dakikada 10 kişi kaldığı maçta ikinci yarıda bulduğu gollerle 4-2 mağlup ederek çok önemli bir 3 puanın sahibi oldu.



Maça deplasman takımı Gençlerbirliği hızlı başladı 13. dakikada Mustafa Pektemek ile 1-0 öne geçti.



38. dakikada Korhan Öztürk’ün atılması sonucu Antalyaspor kalan dakikalarda 10 kişi mücadele etmek zorunda kaldı.



İlk yarının sonlarına doğru 43. dakikada Fatih Ceylan ile Antalyaspor skora dengeyi getirdi ve devre 1-1 sona erdi.



İkinci yarıya eksik Antalyaspor hızlı başladı 58. dakikada Ali Zitouni ile 2-1 öne geçti.



Bu golden 4 dakika sonra Gençlerbirliği’nde ilk golün sahibi Mustafa Pektemek takımının ve kendisinin ikinci golünü attı ve skora tekrar denge geldi.



77. dakikada Tita’nın penaltı golüyle Antalyaspor maçı 3-2’e getirdi.



89. dakikada Ali Zitouni attığı golle skoru 4-2 yaptı.



Kalan dakikalarda başka gol olmayınca maç Antalyaspor’un 4-2 üstünlüğü ile sona erdi.



Bu sonuçla Antalyaspor puanını 32’e yükseltirken, Gençlerbirliği ise 29 puanda kaldı.



ANTALYASPOR: 4 - GENÇLERBİRLİĞİ: 2

Stat: Atatürk

Hakemler: Cüneyt Çakır, Alpaslan Dedeş, Cemal Bingül

Antalyaspor: Ömer Çatkıç, Uğur Kavuk, Yalçın, Orhan Ak (Dk. 38 Musa Nizam), Şenol, Ali Zitouni, Sedat Ağçay, Korhan Öztürk, Fatih Ceylan, Tita, Sergey

Gençlerbirliği: Isailoviç, Cem Can, Koray Avcı, Addo, Momha, Mehmet Nas, Troisi, Soner Aydoğdu, Jedinak, Djite, Mustafa Pektemek

Goller: Dk. 43 Fatih Ceylan (Antalyaspor), Dk. 13 Mustafa Pektemek (Gençlerbirliği)

Sarı kart: Dk. 27 Orhan Ak (Antalyaspor)

Kırmızı kart: Dk. 38 Korhan Öztürk (Antalyaspor)



MAÇTAN DAKİKALAR



2. dakikada Antalyaspor'da Sergey, orta alandan aldığı topla sağ kanattan ceza sahasına kadar girerek şutunu çekti, kaleci İsailoviç topu üstten kornere attı.



13. dakikada Gençlerbirliği'nden Mustafa Pektemek, topu alarak çalımlarla ceza sahasına hareketlendi. Kaleci Ömer ile karşı karşıya kalan Mustafa Pektemek, aşırtma bir vuruşla Gençlerbirliği'ni 1-0 öne geçirdi.



21. dakikada Antalyaspor'dan Korhan Öztürk ceza sahası dışından yerden düzgün bir vuruş yaptı, ancak kaleci İsailoviç topu kornere attı.



23. dakikada Sedat Ağçay'ın ceza sahası ön çizgisinde düşürülmesi sonucu kazanılan serbest vuruşu Tita kaleye gönderdi, kaleci İsailoviç topu parmaklarının ucuyla üstten kornere attı.



30. dakikada Fatih Ceylan'ın sol çaprazdan çektiği şut, Gençlerbirliği defans oyuncularından Mehmet Nas'a çarparak yön değiştirdi. Kaleye giden topu İsailoviç son anda kornere tokatladı.



38. dakikada Antalyaspor'dan Korhan Öztürk, konuk takımdan Mustafa Pektemek’e yaptığı faul sonucu hakem tarafından kırmızı kartla cezalandırılarak oyundan atıldı.



43. dakikada Antalyaspor beraberlik golünü attı. Bu dakikada Şenol'un yaptığı ortayla sol kanatta buluşan Fatih Ceylan, ceza sahasına girerek sert vurdu ve topu ağlarla buluşturdu: 1-1



Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 berabere tamamlandı.