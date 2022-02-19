Antalyaspor kazandı; Yeni Malatyaspor'un galibiyet hasreti 15 maça çıktı

Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Yeni Malatyaspor, Antalyaspor'u ağırladı.

Başlama vuruşunun ardından Öznur Kablo Yeni Malatyasporlu futbolcular, 20 saniye boyunca hareketsiz bekleyerek protestoda bulundu.

Maçın 7. dakikasında yeni transferi Luiz Adriano'nun golüyle öne geçen Antalyaspor, skoru 1-0 getirdi. Karşılaşmanın 41. dakikasında konuk ekipte Fredy sarı kart gördü. İlk yarı, Antalyaspor'un 1-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı.

İkinci yarıya değişiklikle başlayan Antalyaspor'da devre arası takıma katılan isimlerden Admir Mehmedi, Fredy'nin yerine oyuna dahil oldu. Ev sahibi ekipte ise Karim Hafez ve Didier Ndong yerini Kenan Özer ve Godfred Donsah'a bıraktı.

Karşılaşmanın 55. dakikasında Yeni Malatyaspor'da teknik sorumlu Adem Büyük, Mustafa Eskihellaç'ın yerine oyuna dahil oldu.

Ara transfer döneminde takıma katılan isimlerden birisi olan Fernando Martins, 59. dakikada Luiz Adriano'nun asistinde skoru 2-0'a getirdi.

Oyuna sonradan dahil olan Buğra Çağıran, 88. dakikada farkı bire indiren golü kaydetti. Maçın kalan bölümünde başka gol olmadı ve Antalyaspor, sahadan 3 puanla ayrılan taraf oldu.

Süper Lig'deki son iki maçında berabere kalan Antalyaspor, aldığı galibiyetle puanını 31'e yükselttirken galibiyet hasreti 15 maça çıkan Yeni Malatyaspor, 16 puanda kaldı.

Antalyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Adana Demirspor'a konuk olacak. Yeni Malatyaspor ise Hatayspor'la deplasmanda karşılaşacak.

Yeni Malatyaspor ayrıca, geçtiğimiz ay kar yağışı sebebiyle ertelenen maçta Gaziantep FK ile çarşamba günü karşı karşıya gelecek.