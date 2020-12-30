Antalyaspor karşısında 4 gol atan Aaron Boupendza lig tarihine geçti

Hatayspor'un Antalyaspor'u 6-0 gibi tarihi bir skorla yenmesinden sonra gözler maçta 4 gol atan Aaron Boupendza'ya çevrildi. Boupendza 14 dakika içinde hat-trick yaptı ve Alex de Souza'dan sonra en kısa sürede bunu yapan futbolcu oldu. Ayrıca Boupendza ilk yarıda 4 gol atan lig tarihindeki 4. oyuncu oldu.

Aaron Boupendza'dan önce Süper Lig'de daha kısa aralıkta hat-trick yapan son oyuncu Alex de Souza olmuştu. (Şubat 2011 Beşiktaş maçında 10 dakikada)

Takımının en golcüsü

24 yaşındaki Boupendza geçen sezon Portekiz 2.Lig'inde forma giymişti. Aaron Boupendza, Antalyaspor maçıyla birlikte 3. kez ilk 11'de maça çıkarken toplamda 7 golle takımının en golcü oyuncusu oldu.

Boupendza böylece bu sezon Süper Lig'de hat-trick yapan 4. oyuncu oldu

Süper Lig'de bu sezon hat-trick yapan oyuncular

Davidson 3 gol (Hatayspor'a karşı)

Diagne 3 gol (Ç.Rizespor'a karşı)

Loic Remy 3 gol (Ankaragücü'ne karşı)

Boupendza 4 gol (Antalyaspor'a karşı)

Efsaneler arasında

Süper Lig'de ilk yarıda 4 gol atan son isim Karabükspor karşısında Galatasaray'dan Bafetimbi Gomis olmuştu. Galatasaray sözü geçen maçı 7-0 kazanmıştı. Boupendza, böylece ilk yarıda 4 gol atan lig tarihindeki 4. oyuncu oldu.

Aaron Boupendza (2020)

Bafetimbi Gomis (2018)

Fevzi Zemzem (1968)

Metin Oktay (1959)