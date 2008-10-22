Antalyaspor hırslı yaptı!..



Turkcell Süper Lig'de 1 puanla ligin dibine demir atan Antalyaspor, hafta sonu kendi sahasında karşılaşacağı Hacettepespor'u yenerek kötü gidişe son vermek istiyor.



Hasan Subaşı Tesisleri'nde Teknik Direktör Joseph Jarabinsky yönetiminde yapılan antrenmanda futbolcuların neşeli olduğu gözlendi.



Antrenmanda futbolcular, düz koşu ve kondisyon çalışmasının ardından taktik ağırlıklı çift kale maç yaptı. Antrenmanı sık sık durdurarak hata yapan oyuncularını uyaran Teknik Direktör Jarabinsky, oyuncularına nerede hata yaptıklarını tek tek anlattı. Çift kale maçta futbolcuların hırslı olması teknik heyeti sevindirdi. Antrenman şut ve kanat ortalarına gol çalışmasıyla sona erdi.







