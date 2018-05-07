Antalyaspor, Hamza Hamzaoğlu ile uzun süreli sözleşme istiyor

Tolga YILDIRIM/ANTALYA, (DHA)



ANTALYASPOR Basın Sözcüsü Cumhur Arıcı, Gençlerbirliği galibiyetiyle 38 puana ulaşarak ligden düşme korkusunun ortadan kalktığını söyledi. Arıcı, \"Gelecek sezon Hamza hoca ile devam edeceğiz. Antalyaspor yönetimi olarak Hamza hocayla sadece 1 yıl değil de daha uzun süre sözleşme istiyoruz\" dedi.

Spor Toto Süper Lig\'in 32\'nci haftasını deplasmanda Gençlerbirliği galibiyetiyle 38 puanda tamamlayan Antalyaspor, kazandığı 3 puanla alt sıralarda rahat nefes aldı. Ligden düşme endişesini büyük ölçüde aşan kırmızı beyazlılarda Gençelerbirliği galibiyeti moral oldu. Antalyaspor Basın Sözcüzsü Cumhur Arıcı, Gençlerbirliği galibiyetinin ligden düşme riskini en aza indirdiğini dile getirdi. Matematiksel olarak Antalyaspor\'un ligde düşme ihtimali bulunsa da alt sıralardaki rakip takımların maçlarının zorluğuna değinen Arıcı, kendileri açısından düşme ihtimalinin kalmadığını söyledi.

Cumhur Arıcı, \"Gençlerbirliği maçıyla rakiplerimizden birisini yenerek, bizimle yarışında yarış dışı kalmasını sağladık. 38 puana yükseldik. Çok iyi oldu, rahatladık. Ligden düşme endişesi de kayboldu\" diye konuştu.

TARAFTARA ÇAĞRI

Cumhur Arıcı, karşılaşmayı tribünden izleyen Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel\'in maç sonrası soyunma odasında futbolcuları tebrik ettiğini anlattı. Antalyaspor\'un ligden düşme endişesinin aşarak cuma günü sahasında oynayacağı Medipol Başakşehir maçında daha iyi performans sahaya yansıtacağına inandığını vurgulayan Arıcı, şunları söyledi:

\"Başakşehir maçına çok farklı havada çıkacağımıza inanıyorum. Stadın dolacağını düşünüyorum. Taraftarımız güzel maç izleyecek. Ligde kalacağımız için maçın şenlik havasına dönüşeceğini sanıyorum. Gençlerbirliği galibiyetinde kazanılan moralle Başakşehir maçından puanlar alacağımıza inanıyorum. Takımda düşme korkusu olduğunda farklı, kendine güvendiğinde farklı oynuyor. Daha farklı maç olacak. rakibimiz stres altında. Onlar için stresli bir maç bizim için güzel bir maç olacak. Taraftarımızın tribünleri doldurup, takımı desteklemelerini istiyoruz.\"

HAMZAOĞLU İLE YOLA DEVAM

Antalyaspor\'un Gençlerbirliği maçı sonrası gelecek yıl planlamasına odaklandığını anlatan Arıcı, ocak ayında sözleşme imzaladıkları teknik direktör Hamza Hamzaoğlu\'nun sözleşmesinde 6 ayın ardından 1 yıl uzatma opsiyonu bulunduğunu söyledi.

Hamzaoğlu\'nun uzun yıllar Antalyaspor\'da teknik direktörlük yapmasını istediklerini belirten Arıcı, \"Ligde daha erken rahatlasaydık gelecek sezonun planlamasını yapardık. Herkes netleşsin istiyordu. Düşme riski olunca kimseyle sözleşme imzalayamıyorduk. Gençlerbirliği galibiyeti gelecek yılın plan, programını yapmak için fırsat oldu. Gelecek sezon Hamza hoca ile devam edeceğiz. Antalyaspor yönetimi olarak Hamza hocayla sadece 1 yıl değil de daha uzun süre sözleşme istiyoruz. Hamza hoca da uzun süre görev yapmayı planlıyor. Yönetimde fikir Hamza hocayla uzun vadeli planlama yapmak. Ligde kalma durumumuz belli olmadığı için görüşemedik. Şimdi görüşeceğiz\" diye konuştu.

YÖNETİM KURULUNDA GELECEK KONUŞULACAK

Yarın yapılacak yönetim kurulu toplantısında gelecek yılın planlamasının değerlendirileceğini anlatan Arıcı, \"Gelecek yılın planını yapmaya başlayacağız. Hamza hocanın kafasındaki transferleri konuşacağız. Lig bitmeden gelecek yıl için program yapmalıyız\" dedi.