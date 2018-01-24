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Spor

Antalyaspor, Hakan Özmert ile prensipte anlaştı

Tolga YILDIRIM/ANTALYA, (DHA) Antalyaspor, Medipol Başakşehir'de forma giyen Hakan Özmert ile 1

24 Ocak 2018 13:26

Tolga YILDIRIM/ANTALYA, (DHA)

Antalyaspor, Medipol Başakşehir\'de forma giyen Hakan Özmert ile 1.5 yıllığına prensipte anlaştı.
Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor, teknik direktör Hamza Hamzaoğlu yönetiminde transfer çalışmalarını sürdürüyor. Sağ bek ve forvet arayışlarına devam eden kırmızı beyazlılar orta sahaya ilk transferini gerçekleştirdi. Antalyaspor, Medipol Başakşehir\'de oynayan Özmert ile prensipte anlaştı. Hakan\'ın kulübüyle sözleşmesini sonlandırmasının ardından gün içerisinde Antalya\'ya gelip, kırmızı beyazlı takım yöneticileriyle son görüşmeyi yapacak. 2007 ve 2010 yılları arasında Antalyaspor\'da forma giyen Hakan\'ın başka kulüplerden teklif geldiği, oyuncunun Antalya\'da evi olması nedeniyle kırmızı beyazlı takımı tercih öğrenildi. Antalyaspor yönetimi, cuma günü düzenlenmesi planlanan törenle Hakan ile 1.5 yıllık sözleşme imzalayacak.

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