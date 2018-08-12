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Spor

Antalyaspor galibiyete odaklandı

Tolga YILDIRIM/ANTALYA, (DHA)  Antalyaspor, yarın deplasmanda oynayacağı Kayserispor maçı hazırlıklarını tamamladı

12 Ağustos 2018 14:46

Tolga YILDIRIM/ANTALYA, (DHA) 

Antalyaspor, yarın deplasmanda oynayacağı Kayserispor maçı hazırlıklarını tamamladı. Antalyaspor Başkanı Cihan Bulut, takımın galibiyetle kente döneceğine inandığını söyledi.
2018-2019 Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu 1\'inci hafta karşılaşmasında Antalyaspor, yarın deplasmanda saat 21.45\'te Kayserispor ile karşılaşacak. Kırmızı beyazlıların Atilla Konuk Tesisleri\'ndeki son antrenmanını Antalyaspor Başkanı Cihan Bulut ile yönetim kurulu üyeleri de izledi. Bulut, antrenman öncesi teknik heyet ve futbolcularla toplantı yaptı. Toplantıda yeni sezon için başarı dileyen Bulut, Kayseri\'den 3 puanla kente döneceklerine inandığını söyledi. Galibiyet kazandıkça takımdaki motivasyonun artacağına inandığını vurgulayan Bulut, Antalyaspor\'un bu sezonu ligde iyi konumda bitireceğini belirtti.
12/08/2018, 11:45:23
Antalya\'da hazırlıklarını tamamlayan kırmızı beyazlılar, daha sonra maçın oynanacağı Kayseri\'ye gitti. Kayseri\'de kampa giren Antalyaspor\'da sakatlığı nedeniyle Zeki forma giyemeyecek.

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