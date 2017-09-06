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Spor

Antalyaspor-Galatasaray maçına çanta ve koliyle girilmesine yasak

Tolga YILDIRIM/ANTALYA, (DHA)- ANTALYA İl Spor Güvenlik Kurulu'nun aldığı kararla Antalyaspor-Galatasaray takımları arasında oynanacak karşılaşmaya çanta ve koliyle girilmesine izin verilmeyecek

06 Eylül 2017 17:50

Tolga YILDIRIM/ANTALYA, (DHA)- ANTALYA İl Spor Güvenlik Kurulu\'nun aldığı kararla Antalyaspor-Galatasaray takımları arasında oynanacak karşılaşmaya çanta ve koliyle girilmesine izin verilmeyecek.
Antalya İl Spor Güvenlik Kurulu, Vali Yardımcısı Salih Gürkan Başkanlığı\'nda toplandı. Valilik toplantı salonundaki toplantıda, eylül ayı içinde Antalya\'da oynanacak müsabakalar ile ilgili kararlar alındı. Buna göre Süper Lig\'de 10 Eylül Pazar günü saat 20.00’da Antalya Stadyumu\'nda oynanacak Antalyaspor ve Galatasaray maçına çanta ve koliyle girilmesine izin verilmeyecek.
TARAFTARA MESAJLA BİLDİRİLECEK
Kurul, 2 Ağustos 2017 tarihinde yapılan İl Spor Güvenlik Kurulu toplantısında alınan \'Antalya Stadyumu\'nda oynanacak müsabakalarda, müsabakayı izlemek amacıyla stadyuma girecek seyircilerin spor alanına sokulması yasak maddeleri (çanta, koli, sırt çantası, valiz v.. eşyalarla girilmesine izin verilmemesi, kadınlara ait kol çantaları ve erkeklere ait küçük el çantaları hariç) kararı ile ilgili olarak, Antalyaspor A.Ş. tarafından sosyal medya ve passolig sistemi üzerinden mesaj yoluyla misafir taraftarlara gerekli duyurunun yapılmasını kararlaştırdı.

　

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