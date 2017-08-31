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Spor

Antalyaspor, Galatasaray maçı hazırlıklarını sürdürdü

Süleyman EKİN/ANTALYA, (DHA)- SÜPER Lig'de 3 haftada 2 puan toplayan Antalyaspor, lider Galatasaray ile sahasında oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürüyor

31 Ağustos 2017 15:46

Süleyman EKİN/ANTALYA, (DHA)- SÜPER Lig\'de 3 haftada 2 puan toplayan Antalyaspor, lider Galatasaray ile sahasında oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürüyor.
Teknik Direktör Rıza Çalımbay gözetiminde, Atilla Vehbi Konuk Tesisleri\'nde yapılan antrenman koşuyla başladı. Kırmızı beyazlı oyuncular daha sonra pas çalışması yaparken, idman 5\'e 2 top kapma ile devam etti. Antrenmana sakatlıklarından dolayı ameliyat olan Sandro ve Zeki Yıldırım katılmazken, hafif sakatlıkları bulunan Sakıb Aytaç, Menez ve Nasri takımdan ayrı çalıştı.
Hafif sakatlığı bulunan bir başka oyuncu Drole ise 5\'e 2 top kapma mücadelesinde takımla birlikte çalıştı. Antalyaspor\'un antrenmanı, yarı alanda yapılan çift kale maçla sona erdi.
Kırmızı beyazlı ekip Kurban Bayramı\'nın ilk günü izin kullanacak. İkinci gün ise saat 19.00\'da yapacağı antrenmanla Galatasaray maçının hazırlıklarına devam edecek. Antalyaspor lige verilen milli maç arasında 3 Eylül Pazar günü saat 19.00\'da Side Emirhan Tesisleri\'nde Süper Lig\'in bir diğer Antalya takımı Alanyaspor ile hazırlık maçında karşılaşacak.
Antalyaspor, Galatasaray ile 10 Eylül Pazar günü saat 20.00\'de Antalya Stadı\'nda karşılaşacak.

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