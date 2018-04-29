Antalyaspor, 'Fırtına'ya yakalandı; düşme hattından uzaklaşamadı

Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Trabzonspor, deplasmanda Antalyaspor'u 2-1 mağlup etti.

Maça çok etkili başlayan Antalyaspor, henüz 6. dakikada Emre Güral'ın golüyle öne geçti. Trabzonspor'un aradığı gol ise 40. dakikada geldi. Kazanılan penaltıda atışı gole çeviren Burak Yılmaz, Trabzonspor'u soyunma odasına 1-1'lik eşitlikle götürdü.

İkinci yarıda ise daha etkili bir görüntü çizen Trabzonspor aradığı golü de 62. dakikada buldu. Sağ kanatta aldığı topla 2 rakibinin arasından geçen Yusuf Yazıcı, çok şık bir golle Trabzonspor'a galibiyeti getirdi.

Bu sonuçla Trabzonspor 49 puana yükseldi. 35 puanda kalan Antalyaspor ise ateş hattından uzaklaşamadı.