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Spor

Antalyaspor, 'Fırtına'ya yakalandı; düşme hattından uzaklaşamadı

Trabzonspor, deplasmanda Antalyaspor'u mağlup etmeyi başardı

29 Nisan 2018 00:09

Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Trabzonspor, deplasmanda Antalyaspor'u 2-1 mağlup etti.

Maça çok etkili başlayan Antalyaspor, henüz 6. dakikada Emre Güral'ın golüyle öne geçti. Trabzonspor'un aradığı gol ise 40. dakikada geldi. Kazanılan penaltıda atışı gole çeviren Burak Yılmaz, Trabzonspor'u soyunma odasına 1-1'lik eşitlikle götürdü.

İkinci yarıda ise daha etkili bir görüntü çizen Trabzonspor aradığı golü de 62. dakikada buldu. Sağ kanatta aldığı topla 2 rakibinin arasından geçen Yusuf Yazıcı, çok şık bir golle Trabzonspor'a galibiyeti getirdi.

Bu sonuçla Trabzonspor 49 puana yükseldi. 35 puanda kalan Antalyaspor ise ateş hattından uzaklaşamadı.

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Trabzonspor sevinçAntalyasporSpor Toto Süper Lig31 haftadüşme hattı

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