-Antalyaspor evinde kazandı ANTALYA (A.A) - 04.12.2011 - Spor Toto Süper Lig'de Medical Park Antalyaspor, Kardemir Karabükspor'u 2-1 mağlup etti. 53. dakikada defansın hatasından yararlanarak ceza sahası çizgisi üzerinde topla buluşan Mehmet Çakır'ın sert vuruşunda kaleci Ömer, topa son anda uzanarak kornere çeldi. 56. dakikada Doğa'nın pasında ceza sahası dışında topla buluşan Uğur'un yerden sert vuruşunda meşin yuvarlak kalecinin sağından filelere gitti. (2-0) 70. dakikada uzun pasta Antalyasporlu defans oyuncularının arkasına sarkarak kaleci Ömer ile karşı karşıya kalan Ahmet Cebe'nin vuruşunda kaleciyi aşan topu defans oyuncusu Ali Turan, çizgi üzerinden çıkartarak kornere çeldi. 86. dakikada kazanılan serbest vuruşu kullanan Erkan'ın ortasında arka direkte uygun pozisyonda topla buluşan Ragued'in vuruşunu kaleci Ömer kurtardı. Dönen topu Antalyasporlu defans oyuncuları uzaklaştırdı. 90. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Bilal Kısa'nın plase vuruşunda top kalecinin solunda ağlarla buluştu. (2-1) Karşılaşma Medical Park Antalyaspor'un 2-1 üstünlüğü ile tamamlandı. Stat: Mardan Hakemler: Hüseyin Göçek xxx, Mustafa Emre Eyisoy xxx, Orkun Aktaş xxx Medical Park Antalyaspor: Ömer xxx, Ali Turan xxx, Minev xx, Deniz xxx, İbrahim xxx, Sedat xx, Doğa xxx (Dk. 74 Kerem xx), Uğur xxx (Dk. 88 Mehmet Eren), Emrah xx (Dk. 75 Necati xx), Tita xxx, Ali Zitouni xxx Kardemir Karabükspor: Orkun xx, Hamza xx, Cernat x (Dk. 41 Muhammet x), Deumi x, Mehmet Çakır xx (Dk. 76 Birol Kısa x), Seric xx, Erkan x, Nikolic x, Mehmet Batdal x (Dk. 61 Ahmet Cebe xx), Shelton xx, Ragued x Goller: Dk. 37 Tita, Dk. 56 Uğur (Medical Park Antalyaspor), Dk. 90 Bilal (Kardemir Karabükspor) Kırmızı kart: Dk. 37 Nikolic (Kardemir Karabükspor) Sarı Kartlar: Dk. 31 Deniz, Dk. 87 Ali Zitouni (Medical Park Antalyaspor), Dk. 4 Ragued, Dk. 41 Erkan, Dk. 43 Shelton. Dk. 83 Seric (Kardemir Karabükspor)