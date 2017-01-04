Antalyaspor: Eto'o için resmi teklif almadık

Antalyaspor Başkanı Ali Şafak Öztürk, Samuel Eto’o ile ilgilenen kulüpler olduğunu, ancak henüz resmi bir teklif gelmediğini söyledi.



Eto’o için gelecek teklifleri değerlendirebileceklerini kaydeden Öztürk, “Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman ile ufak tefek görüşmelerimiz oldu ama henüz resmi teklif gelmedi. Biz de Beşiktaş’tan Kerim Frei, Ömer Şişmanoğlu ve Necip Uyanık ile ilgileniyoruz” dedi.

"Beşiktaş'la yan yana antrenman yapıyoruz"

Beşiktaş ile aynı otelden kamp yapan Antalyaspor oyuncusu Eto’o’nun siyah beyazlı takımın antrenmanını izlediğinin hatırlatılması üzerine Başkan Öztürk, “Yan yana antrenman yapıyorlar, doğaldır. Ancak ben oturup izlediğini düşünmüyorum çünkü kendisi de antrenman yapıyor. İki kulübün aynı otelde olması ilginç bir durum. Hareketli bir kamp dönemi geçiriyoruz” diye konuştu.

"Nakoulma'yla ilgileniyoruz"

Kayserispor’da sözleşmesini fesh eden Nakoulma ile ilgilendiklerini dile getiren Öztürk, yakın zamanda iyi bir oyuncu transferini açıklayacaklarını kaydetti.