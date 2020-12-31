Antalyaspor, Ersun Yanal hakkında kararını verdi

Antalyaspor'da alınan 6-0'lık ağır Hatayspor mağlubiyeti sonrası teknik direktör Ersun Yanal'ın durumu da tartışılmaya başlanmıştı. Başkan Ali Şafak Öztürk ile Ersun Yanal'ın görüşmesinden yola devam kararı çıktı. Şafak'ın, Ersun Yanal'a "Hocam biz seni birkaç ay için takımın başına getirmedik. Daha büyük hedeflere ulaşmak için daha uzun vadeli planlarımızın en önemli parçası sensin" dediği öğrenildi.

Antalyaspor Süper Lig'de geçtiğimiz hafta, kendi evinde Hatayspor'a 6-0 yenilmişti. Bu ağır mağlubiyet sonrası Antalya ekibinde tecrübeli teknik adam Ersun Yanal'ın da geleceği tartışılmaya başlanmıştı. Ersun Yanal, Başkan Ali Şafak Öztürk'ten görüşme talep etmiş ve takımın iyiliği için görevi bırakabileceğini belirtmişti. Öztürk'ün şehir dışında olmasından dolayı online gerçekleşen görüşmede yola devam kararı çıktı.

Antalyaspor'da ara transfer döneminde eksik mevkilere transferler yapılacak. 2021'de yeni bir sayfa açmak için daha motive çalışmalar yürütülecek.