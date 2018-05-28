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Spor

Antalyaspor, Erol Bulut ile prensipte anlaştı

Tolga YILDIRIM/ANTALYA, (DHA)  Antalyaspor, teknik direktör Erol Bulut ile prensipte anlaştı

28 Mayıs 2018 12:54

Tolga YILDIRIM/ANTALYA, (DHA) 

Antalyaspor, teknik direktör Erol Bulut ile prensipte anlaştı. Antalya\'ya gelen teknik adamla son görüşmesini yapacak kırmızı beyazlı yönetim, 3 yıllık sözleşme imzalamayı planlıyor.
Spor Toto Süper Lig\'de bu sezon istenilen performansı sergileyemeyen Antalyaspor, Hamza Hamzaoğlu ile yolların ayrılmasının ardından teknik direktör arayışını tamamladı. Kırmızı beyazlı yöneticiler arasında, Evkur Yeni Malatyaspor\'u çalıştıran Erol Bulut\'un ismi ön plana çıktı. Dün akşam saatlerinde Almanya\'dan Antalya\'ya gelen Erol Bulut ile menajerler aracılığıyla bağlantı kuran kırmızı beyazlılar, 43 yaşındaki teknik adamla prensipte anlaştı. Gün içerisinde Antalyaspor yöneticileri ile Erol Bulut bir araya gelerek, sözleşmedeki detayları görüşecek. Erol Bulut ile 3 yıllığına prensipte anlaşan Antalyaspor\'un Haziran ayının ilk haftası düzenlenecek törenle sözleşme imzalaması bekleniyor.
Erol Bulut, geçtiğimiz günlerde Yeni Malatyaspor yönetimine üç yıllık bir proje sunduğunu ve bir yıllık sözleşmeyle önünü görmeden yola devam edemeyeceğini açıklamıştı.

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