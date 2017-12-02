Antalyaspor Divan İcra Kurulu Başkanı Uluğkay'dan yönetim değişikliği uyarısı

ANTALYA (DHA) - ANTALYASPOR Vakfı ve Antalyaspor Divan İcra Kurulu Başkanı Dündar Uluğkay, 7 Aralık\'ta yapılacak olağanüstü genel kurulda yönetim değişikliği yapılmasının doğru olmayacağını, Antalyaspor\'a zarar verecek, motivasyonu etkileyecek söylemlerden kaçınılması gerektiğini belirtti.

Antalyaspor Vakfı ve Antalyaspor Divan İcra Kurulu Başkanı Dündar Uluğkay, yaptığı yazılı açıklamada, 30 Haziran 2016 tarihinde yapılan gelen kurulda Ali Şafak Öztürk başkanlığındaki yönetimin büyük bir destekle seçildiğini, halen aynı yönetimin görev başında olduğunu kaydetti. Spor kulüplerinde yönetici olmanın çok büyük özveri gerektirdiği vurgulayan Uluğkay, açıklamasında şunları kaydetti:

\"Spor kulüplerinde yöneticilik \'ateşten gömlek giymek\'tir. Camiamıza ve bizlere düşen görev de yönetimlerimizin yanında olmaktır ve her türlü destek de verilmektedir. Sportif başarılar birlik, beraberlik ve sevgi ortamında kenetlenmekle oluşur. Kulübümüzün içerisinde bulunduğu bu hassas dönemde bir olmaya, birlik olmaya ve yönetim kurulumuzun yanında olmaya her zamankinden daha çok ihtiyaç vardır. Bu kritik dönemde yönetim değişikliği doğru olmayacağı gibi, Antalyaspor\'a zarar verecek, motivasyonu etkileyecek söylemlerden de kaçınılması gerekmektedir.\"

15 KASIM\'DA GENEL KURUL KARARI ALINMIŞTI

Antalyaspor Kulübü Başkanı Ali Şafak Öztürk, 15 Kasım\'da düzenlediği basın toplantısında olağanüstü genel kurul kararı alındığını açıklamıştı. Kulüp yönetim kurulu da kongrenin 7 Aralık\'ta, Atilla Vehbi Konuk Tesisleri\'nde yapılacağını belirtmişti.