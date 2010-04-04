Antalyaspor, Bursa maçının tekrarını istiyor

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Hasan Akıncıoğlu, yaptığı açıklamada, Bursaspor ile oynadıkları maçta takımının çok iyi bir mücadele ortaya koyduğuna dikkati çekerek, ''İlk golü atan taraf olduk. Ancak aleyhimize bir penaltı verildi. Penaltıyı futbol kamuoyunun takdirine bırakıyorum. Ancak penaltı atışında kural hatası var, maç tekrar edilmeli'' dedi.Maçın hakemi Yunus Yıldırım'ın maç boyunca Antalyaspor aleyhine verdiği kararları, ''Hakemin takdiridir'' diyerek kabul ettiklerini belirten Akıncıoğlu, şunları söyledi:''Ancak maçta bir penaltı verildi. Bursaspor penaltı atışını penaltı noktasından 30 santim önde kullandı. Kaleci Ömer'in uyarısına rağmen hakem penaltı atışını kullandırdı. Bu bariz bir kural hatasıdır. Penaltının kuralları bellidir. Penaltı atışında top penaltı noktasından atılmalıdır. Penaltı ullanılışı maçın sonucuna tesir etmiştir. Kural gayet açıktır. Bu kural çiğnenmiştir. Maç tekrar edilmelidir. Bizim Bursaspor'un şampiyonluğuna karşı bir duruşumuz yok. Biz sadece emeğimizin karşılığını istiyoruz. Maçın tekrar edilmesi için gerekli girişimlerimizi yapacağız. Konuştuğumuz eski hakemler ve bazı kişiler kural hatasında birleşiyor. Kulübün avukatı da gerekenleri yapmaya başladı.''