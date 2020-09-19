Antalyaspor, Beşiktaş'a geçit vermedi

Süper Lig'de 2. hafta karşılaşmalarında Fraport-TAV Antalyaspor'u ağırlayan Beşiktaş, rakibiyle 1-1 berabere kaldı.

Siyah-beyazlı ekip bu sonucun ardından yeni sezondaki ilk puan kaybını yaşarken, Fraport-TAV Antalyaspor ise Vodafone Park'ta üst üste çıktığı üçüncü maçta da kaybetmedi.

Karşılaşmada Beşiktaş'ın golünü 33. dakikada Cyle Larin kaydetti.

Fraport-TAV Antalyaspor'a bir puanı getiren golü ise 85. dakikada Gökdeniz Bayraktar kaydetti. Antalyaspor'un Kocaliespor'dan transfer ettiği 18 yaşındaki oyuncu, Süper Lig'de çıktığı ilk maçında golle tanışmış oldu.

Bu sonucun ardından iki takım da ikinci haftayı 3'er puanla tamamladı.

Beşiktaş ligin 3. haftasında İttifak Holding Konyaspor'a konuk olacak. Fraport-TAV Antalyaspor ise Yukatel Denizlispor'u konuk edecek.