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Spor

Antalyaspor Başkanı'ndan yeni transfer Menez'e: Sol açık mı; bana kimse söylemedi!

30 yaşındaki hücumcu, kendisini 3 yıllığına Antalyaspor'a bağlayan sözleşmeyi imzaladı

21 Haziran 2017 18:12

Antalyaspor'un Fransa'nın Bordeaux takımından transfer ettiği Jeremy Menez, bugün kendisini 3 yıllığına kırmızı-beyazlı renklere bağlayan sözleşmeye imza attı. 

Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde düzenlenen imza töreni sırasında Antalyaspor Başkanı Ali Şafak Öztürk, Fransız futbolcunun sol açığı tercih ettiğini söylemesi üzerine "Sol açık mı? Bana kimse söylemedi!" diyerek espri yaptı.

Antalyaspor'da çok sıcak karşılandığını belirten 30 yaşındaki Menez, "Burada olmak gurur verici, çok mutluyum. Ligin başlaması için sabırsızlanıyorum. Güzel bir şehirde futbol oynayacağım. Tek amacım galibiyetler almak, futbol tutkunu Antalyaspor taraftarını memnun etmek" dedi.

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