Antalyaspor Başkanı: Ronaldinho'dan sonra Eto ile de görüşeceğiz!

Geçtiğimiz günlerde Brezilyalı ünlü futbolcu Ronaldinho'yu çarşamba günü İstanbul'a getireceklerini açıklayan Antalyaspor Başkanı Gültekin Gencer "Yarın İstanbul'da Eto'o'nun menajeriyle görüşeceğiz" dedi.

Gencer, "Ronaldinho’nun Meksika’da 1 yıl daha sözleşmesi var. Sözleşmesini feshedip gelmek istiyorsa kapımız açık. Kesin olan tek şey, yarın sabah İstanbul’da Eto’o’nun menajeriyle görüşeceğiz" dedi.

DHA'dan Tolga Yıldırım'ın haberine göre Gültekin Gencer, Hasan Subaşı Tesisleri’nde düzenlediği basın toplantısına geçen yıl PTT 1’inci Ligi’nde 19 milyon TL civarında borç ödediklerini açıklayarak başladı. Kulübün bugün itibariyle 37 milyon TL borcu bulunduğuna değinen Başkan Gencer, kalıcı bir takım yaratma planıyla yönetim kurulu üyelerinin kulübe toplam 15 milyon lira vermesini istediklerini belirtti.

3 Temmuz’da kulübün mali genel kurulunun yapılacağını hatırlatan Başkan Gencer, "Yönetime daha iyi projeyle geleceğini söyleyen varsa kapımız her zaman açık" diye konuştu. Antalyaspor’un Süper Lig’e yükselmesinin mutluluğunu yaşadıklarını dile getiren Başkan Gencer, kulübün eski futbolcusu Fazlı Ulusal’ın Orduspor maçında şaibe olabileceği yönündeki iddialarını eleştirirken de şunları söyledi:

Fazlı Ulusal'ın şaibe iddiasına tepki gösterdi

"Orduspor maçı ile ilgili yönetim olarak anında müracaat yapmamıza rağmen, Antalyaspor’un ekmeğini yemiş, forma giymiş bir kardeşimizin taşıdığı olay var. En acı olay takım kamptayken futbolcuları, (Sen kadro dışı değil misin şaibeden dolayı) diyerek araması. Antalyaspor’un şampiyon olmaması için uğraşanlar olması içimizi acıtıyor. Yönetim olarak bu konuda alnımız ak."

Takıma 2 stoper, 1 sağ kanat, çift yönlü kanat oyuncusu ve santrfor transfer etmeyi planladıklarını kaydeden Başkan Gencer, bir yıldız oyuncu transfer ederek seyirci ortalaması 20 bine yükseltmeyi hedeflediklerini aktarırken şöyle konuştu:

Bu sezon İtalya 1. Ligi takımlarından Sampdoria'da forma giyen 34 yaşındaki Eto'o, bu sezon 38 maçta 6 gol attı, 4 asist yaptı.

‘Eto'o, Ronaldınho ve Afellay ile görüşüyoruz’

"3 oyuncuyla görüşmeye başladık. Samuel Eto’o, Ronaldinho ve Ibrahim Afellay ile görüşüyoruz. Birisinin Antalyaspor’a en fazla 10 gün içersinde imza atmasını bekliyoruz. Bu transferin Antalyaspor kulübüne zerre kadar zarar vereceği düşüncesinde değiliz. Transferi yönetimin sağlayacağı sponsorluklar, reklam gelirleri ile karşılamayı hedefliyoruz. Transferin ayrıca kombine ve forma satışı geliri sağlamasını düşünüyoruz."

‘Ronaldınho sözleşmesini feshetsin gelsin’

Ronaldinho’nun Meksika’da kulübüyle sözleşmesinin devam ettiğini de sözlerine ekleyen Başkan Gencer, şunları söyledi:

"Ronaldinho’nun Türkiye temsilcisi Ümit Akbulut’la görüşüyoruz. Ronaldinho’nun 1 yıl daha sözleşmesi var. Orayla anlaşıp feshederse, Antalya’ya gelmek istiyorsa kapımız açık. Kesin olan tek şey, yarın sabah İstanbul’da Eto’o’nun menajeriyle görüşeceğiz. İşadamlarımızdan destek gelirse ikisini de birden alırız. Ronaldinho, Eto’o, Ibrahim Afellay, ikisi dahi gelse Antalya’nın tanınırlığı, marka değeri artar. Ön libero oynayan Mbilla Etame’ye transfer teklifi yaptık. Bir yabancı santrfor da cumartesi günü gelecek."